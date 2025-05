Sự thật đắng ngắt về Mount

Hai bàn thắng vào lưới Athletic Bilbao không đủ để viết nên câu chuyện cứu rỗi. Với Mason Mount, đó chỉ là một đêm hiếm hoi giữa biển chấn thương và thất vọng kéo dài gần hai năm.

Mason Mount cần nỗ lực để tìm lại chính mình.

Trận bán kết lượt về Europa League tại Old Trafford chứng kiến một Mount hiếm thấy - dứt khoát, sắc bén, và đặc biệt là lành lặn. Cú xoay người gọn gàng và pha dứt điểm tinh tế của anh giải cứu Manchester United khỏi cơn ác mộng sắp thành hiện thực.

Nhưng hãy nhớ rằng Manchester United dẫn trước 3-0 từ trận lượt đi. Phải đến khi Bilbao vượt lên dẫn tại Old Trafford, Mount mới tìm thấy chất xúc tác để thức tỉnh.

Đó không phải màn trình diễn của một ngôi sao đắt giá, mà là phản ứng tất yếu của một người quá lâu chìm trong bóng tối. Trong hai mùa giải qua, ký ức về Mount dường như chỉ gắn với phòng điều trị và băng ghế dự bị.

Khoảng 70 triệu bảng - đó là cái giá Manchester United phải trả để đưa Mount rời Chelsea. Con số khiến nhiều người choáng váng, nhưng còn choáng váng hơn là thống kê: chỉ 25 lần ra sân, 3 bàn thắng và 2 kiến tạo sau gần hai mùa giải Premier League. Chỉ vỏn vẹn 1.261 phút thi đấu tại đấu trường cao nhất nước Anh - thấp hơn cả một số cầu thủ trẻ mới được đôn lên từ học viện.

Mount trong màu áo Manchester United hoàn toàn rất mờ nhạt.

Mọi tiền vệ đều có những giai đoạn trầm, nhưng Mount không chỉ trầm - anh gần như biến mất. Sáu lần chấn thương, hai lần phải nghỉ dài hạn, và không biết bao nhiêu trận đấu ngồi ngoài. Số 7 của Manchester United trở thành con số của sự vắng mặt.

"Ngay khi biết mình có cơ hội mặc số 7, tôi không do dự", Mount từng nói. Nhưng có lẽ anh nên do dự hơn. Chiếc áo từng được khoác bởi George Best, Eric Cantona, David Beckham, và Cristiano Ronaldo không phải là món quà, mà là trách nhiệm. Và Mount chưa một lần chứng tỏ mình xứng đáng với nó.

Đây không phải là một Ronaldo trẻ trung đầy khí thế, không phải Cantona kiêu hãnh, và chắc chắn không phải Beckham với những đường tạt bóng thương hiệu. Mount là một tiền vệ kỹ thuật với khả năng pressing và di chuyển thông minh - nhưng thiếu đi yếu tố thiên tài để gắn tên mình với biểu tượng số 7 huyền thoại.

Manchester United đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Họ mua sai cầu thủ, sử dụng sai vị trí, rồi bán tháo với giá rẻ. Mount chưa đến mức phải bán tháo, nhưng anh là minh chứng cho chiến lược chuyển nhượng mù quáng của “Quỷ đỏ”.

Tương lai của Mason Mount sẽ phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn thời gian tới.

Chelsea bán Mount không phải vì họ không thấy tài năng. Họ bán vì hiểu rằng Mount đang bước vào giai đoạn suy giảm thể lực, và 70 triệu bảng là mức giá không thể chối từ. Manchester United, trong cơn khát khao tìm kiếm bản sắc Anh, đã mất đi sự tỉnh táo cần thiết.

Chung kết Europa League gặp Tottenham Hotspur sắp tới không phải là nơi để Mount "chuộc lỗi" - thuật ngữ nghe quá ấn tượng cho một cầu thủ chưa làm gì để phải chuộc lỗi ngoài việc chấn thương. Đó là cơ hội để anh chứng minh giá trị còn lại - nếu có - giữa thân hình ngày càng dễ tổn thương và phong độ trồi sụt.

Bilbao sẽ không phải là điểm kết thúc cho câu chuyện Mount tại Manchester United, cũng không phải khởi đầu cho một kỷ nguyên mới. Đó chỉ là một trạm dừng trong hành trình “Quỷ đỏ” tìm lại bản sắc và Mount tìm lại chính mình.

Mount không xấu, không kém. Anh chỉ là một cầu thủ bình thường bị kỳ vọng quá mức trong môi trường không phù hợp. Dù có thắng hay thua tại Bilbao, Mount sẽ vẫn phải đối mặt với một sự thật đắng ngắt: anh không còn là ngôi sao Chelsea trẻ trung đầy triển vọng, mà đã trở thành một tiền vệ 26 tuổi với thể lực không đáng tin cậy và giá trị sụt giảm từng ngày.

Manchester United cần hơn thế để trở lại đỉnh cao. Và Mount, với tất cả nỗ lực và quyết tâm, cũng khó lòng đảo ngược được quá trình không thể tránh khỏi: sự lãng quên dần trên sân cỏ Old Trafford, nơi những tên tuổi lớn liên tục được đưa về và bị nuốt chửng bởi áp lực.