Sự nghiệp Dele Alli nhận thêm đòn giáng mạnh

Lần thi đấu chính thức cuối cùng của Alli là vào tháng 2/2023, trong màu áo Besiktas, khi anh thi đấu theo dạng cho mượn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, chấn thương cản trở cầu thủ người Anh trở lại sân cỏ, dù tiền vệ này từng hy vọng có thể tái xuất trong mùa giải 2024/25.

Tuy nhiên, những kỳ vọng này lại bị dập tắt khi Alli gặp phải vấn đề với cơ đùi trong buổi tập gần đây, theo thông tin từ nguồn tin thân cận của Everton, El Bobble.

Hợp đồng của Alli với Everton hết hạn vào mùa hè vừa qua, nhưng vẫn hy vọng có thể thuyết phục đội bóng gia hạn hợp đồng. Everton cho phép anh tập luyện cùng đội, nhưng cựu tuyển trạch viên của câu lạc bộ, Bryan King, cảnh báo rằng đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche có thể sẽ không còn kiên nhẫn nếu tình trạng chấn thương kéo dài mà không có dấu hiệu cải thiện, và có thể sẽ đưa ra quyết định vào cuối năm nay.

Dù không thi đấu trong suốt hơn một năm qua, Alli vẫn thu hút sự chú ý từ một số câu lạc bộ. Các đội bóng như Genoa ở Serie A và Lille tại Ligue 1 đều được cho là đang theo đuổi cựu sao Tottenham và muốn chiêu mộ anh.

Mặc dù mức độ chấn thương mới của Alli vẫn chưa rõ, đây rõ ràng là một đòn giáng mạnh vào hy vọng tái khởi động sự nghiệp Premier League của anh. Everton hiện cũng gặp khó khăn khi chỉ có được hai chiến thắng tại Premier League mùa này và đứng sát khu vực xuống hạng, điều này khiến cơ hội cho Alli càng trở nên mong manh.

