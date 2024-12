Sự kiện lần đầu xuất hiện trong lịch sử Premier League

Cú hat-trick từ chấm penalty của Justin Kluivert và bàn thắng của Kerkez giúp Bournemouth thắng 4-2 trên sân của đối thủ. 3 điểm giúp "The Cherries" vươn lên vị trí an toàn và tạo khoảng cách 9 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ".