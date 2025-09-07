Sự giàu có là thứ bạn không nhìn thấy

Tiền bạc chứa đựng rất nhiều nghịch lý. Một nghịch lý quan trọng đó là: Sự giàu có là thứ mà bạn không nhìn thấy.

Thời gian tôi làm nhân viên bãi xe là vào giữa nhưng năm 2000 ở Los Angeles, khi mà vẻ ngoài vật chất được ưu tiên hơn tất thảy mọi thứ ngoại trừ o-xy. Tôi cũng còn mang trong mình tính dễ tin của một chàng trai mới bước và độ tuổi 20.

Nếu ai đó lái đến một chiếc Ferrari, thì giả định ngay lập tức của tôi sẽ là người tài xế hẳn phải thành đạt trong vấn đề tài chính. Nhưng khi tôi có cơ hội quen biết một vài người trong số này, tôi nhận ra điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Rất nhiều người chỉ có những thành công thông thường, nhưng đã tiêu một phần trăm lớn trong số tiền lương của họ vào chiếc ôtô.

Tôi nhớ một anh chàng mà chúng ta sẽ gọi là Roger. Anh ấy cũng tầm tuổi tôi. Tôi không biết Roger đã làm gì, nhưng anh ta lái một chiếc Porsche, và đó là đủ để tôi cho rằng anh ta sở hữu một mức độ thành công trong tài chính, mà bản thân tôi không thể nào hiểu được. Số tài sản mà ai đó hẳn phải sở hữu để có khả năng đốt 100.000 USD lên một chiếc xe dường như là điều quá xa lạ đối với tôi.

Rồi một ngày Roger xuất hiện trong một chiếc Honda cũ. Tuần tiếp theo cũng vậy, và tuần sau đó cũng thế. "Điều gì đã xả ra với chiếc Porsche của anh rồi?", tôi hỏi. Nó đã bị thu hồi sau khi anh ấy không thể trả được số tiền đã vay để mua xe, anh nói. Không hề có một dấu hiệu xấu hổ nào. Anh ta trả lời như thể anh ta đang kể bước tiếp theo trong trò chơi vậy. Mọi giả định của tôi về anh ta đều sai lầm. Los Angeles đầy rẫy những người như Roger.

Một ai đó lái một chiếc xe trị giá 100.000 USD có thể giàu có. Nhưng dữ liệu duy nhất mà bạn có được về số tài sản của họ đó là họ có ít hơn 100.000 USD so với trước khi họ mua chiếc xe (hoặc có thêm 100.000 USD trong khoản nợ). Đó là tất cả những gì bạn biết về họ.

Giàu có là ước mơ của nhiều người. Ảnh: Freepik.

Chúng ta thường có xu hướng đánh giá sự giàu có qua thứ mà ta nhìn thấy, bởi vì đó là thông tin chúng ta có được ngay trước mắt. Chúng ta không thể nhìn thấy tài khoản ngân hàng hay những hóa đơn giao dịch đầu tư của mọi người. Vì thế, chúng ta dựa vào vẻ bề ngoài để đán giá sự thành công về mặt tài chính. Ôtô. Nhà cửa. Những bức ảnh trên Instagram.

Chủ nghĩa tư bản hiện đại khiến việc giúp mọi người giả vờ cho đến khi thành thật trở thành một ngành công nghiệp màu mỡ. Nhưng sự thật là sự giàu có là điều bạn không thấy được.

Sự giàu có là những chiếc xe hơi không được tậu. Những viên kim cương chưa được mua. Những chiếc đồng hồ không được đeo, đống quần áo đã bị ngó lơ và những nâng cấp hạng nhất bị từ chối. Sự giàu có là những tài sản tài chính mà chưa được chuyển đổi thàn những món đồ bạn thấy được.

Đó không phải là cách chúng ta suy nghĩ về sự giàu có, bởi vì bạn không thể bối cảnh hoá điều bạn không nhìn thấy.

Ca sĩ Rihanna gần như bị phá sản sau khi tiêu quá mức và đã kiện người cố vấn tài chính của cô. Người cố vấn trả lời: “Có thật sự cần thiết phải nói với cô ấy rằng nếu cô tiêu tiền cho mọi thứ, cô ấy cuối cùng sẽ chỉ còn đồ vật chứ không còn tiền hay không?”

Bạn có thể cười và xin hãy làm vậy. Nhưng câu trả lời là, có, con người cần được nói như vậy. Khi phần lớn mọi người nói họ muốn được trở thành một triệu phú, điều họ có lẽ đang thực sự muốn đó là, "Tôi muốn được tiêu một triệu USD". Và đó chính xác là điều ngược lại với việt trở thành một triệu phú.

Nhà đầu tư Bill Man từng viết: "Không có cách nào khiến bạn cảm thấy giàu có nhanh hơn là tiêu thật nhiều tiền vào những món đồ thật đẹp. Nhưng cách để trở nên giàu có là tiêu số tiền bạn có, và không tiêu số tiền bạn không có. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi".

Đó là một lời khuyên tuyệt vời, nhưng nó có thể chưa đủ sâu xa. Cách duy nhất để giàu có là không tiêu số tiền mà bạn có. Đó không chỉ là cách duy nhất để tích lũy của cải; nó còn là định nghĩa của sự giàu có.