Sử dụng 109 tài khoản để lừa đảo 171 tỷ của Chủ tịch huyện ở Đồng Nai

Bắt đối tượng lừa hàng chục người đi xuất khẩu lao động

0

Cơ quan ANĐT Công an Ninh Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1983, ở TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".