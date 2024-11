Sporting thắng tưng bừng sau khi chia tay Amorim

Rạng sáng 23/11 (giờ Hà Nội), trên sân nhà Jose Alvalade, Sporting CP thắng đậm 6-0 trước Amarante, đội bóng đang chơi ở giải hạng nhì Bồ Đào Nha. Ở trận này, tiền đạo Viktor Gyokeres góp 1 pha lập công ở phút 90 trên chấm phạt đền. Những người ghi bàn còn lại của Sporting bao gồm Marcus Edwards (cú đúp), Ricardo Esgaio, Conrad Harder và Francisco Trincao.

Sự rời đi của HLV Ruben Amorim chưa tạo nhiều khác biệt cho Sporting. CLB Bồ Đào Nha vẫn duy trì lối chơi tấn công nhanh và đa dạng, khiến Amarante không thể chống đỡ. Sự chênh lệch thực lực thể hiện rõ trong cả trận.

Tân HLV Joao Pereira của Sporting cất nhiều cầu thủ trụ cột ở trận này. Trong đội hình xuất phát, những Goncalo Inacio, Morten Hjumand hay Francisco Trincao là những gương mặt ở đội một được sử dụng. Chân sút chủ lực Gyokeres chỉ được tung vào sân ở phút 66 thay Trincao.

Ở phút 90, Gyokeres không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Amarante, nâng tổng số bàn thắng ở mùa giải này của anh ở câu lạc bộ lên 23 pha lập công. Trong 10 trận gần nhất cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, Gyokeres ghi đến 18 bàn, con số không đồng đội nào sánh được.

Đánh bại Amarante, Sporting cũng có thắng lợi thứ 9 liên tiếp trên mọi đấu trường. Trong số trận này, CLB Bồ Đào Nha ghi 31 bàn và để thủng lưới 6 lần. Giữa tuần tới, Sporting sẽ đón tiếp Arsenal trên sân nhà ở loạt trận 5 League Phase, Champions League 2024/25.

Chiến thắng trước Amarante cũng giúp Sporting giành vé vào vòng 16 đội Cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Đối thủ tiếp theo của Sporting là đội thắng ở cặp đấu giữa Famalicao và Santa Clara.

