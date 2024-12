Sporting Lisbon thua trận thứ 2 liên tiếp

Trong trận này, HLV Joao Pereira đã tung vào sân nhiều hảo thủ như Viktor Gyokeres, Francisco Trincao, Ousmane Diomande, Morten Hjulmand hay Geovany Quenda. Sporting kiểm soát bóng đến 74% trong cả trận, tung ra 21 cú sút nhưng không thể phá lưới Santa Clara.

Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, đội chủ nhà bị Santa Clara trừng phạt ở phút 33 với bàn thắng của Vinicius Lopes. Sau pha lập công này, đội khách chơi lùi sâu và co cụm nhằm bảo toàn kết quả. Thủ môn Gabriel Batista có tổng cộng 4 pha cứu thua và sắm vai người hùng của CLB.

Gyokeres, chân sút gây sốt trong mùa giải 2024/25 có trận đấu đáng quên. Anh chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích trong cả trận, thường xuyên bị theo kèm rất chặt.

Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của Sporting sau khi chia tay HLV Ruben Amorim. Hôm 27/11, CLB Bồ Đào Nha cũng để thua Arsenal 1-5 trên sân nhà ở lượt 5 vòng phân hạng Champions League.

Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm, Sporting mới nhận thất bại trên sân nhà ở giải VĐQG. Lần gần nhất diễn ra vào mùa 2022/23 khi Sporting để thua 1-2 trước Porto.

Ở mùa 2023/24, HLV Ruben Amorim đã biến sân Jose Alvalade của Sporting thành "pháo đài" khi có thành tích toàn thắng 100% sau 17 trận trên sân nhà. Trước khi rời đội vào đầu tháng 11, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã giúp Sporting thắng 11 trận liên tiếp.

Dù để thua Santa Clara, Sporting vẫn xếp đầu bảng ở giải VĐQG với khoảng cách 6 điểm so với đội nhì bảng Porto, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Ở vòng đấu kế tiếp, Sporting sẽ làm khách trên sân của Moreirense.

