Soobin thiếu điều gì?

Soobin và ê-kíp đã làm mọi thứ có thể để quảng bá sản phẩm "Dancing In The Dark". Sau 4 ngày, MV của Soobin có sức lan tỏa tốt nhưng vẫn thiếu sức nặng để là bản hit đánh bại tất cả.

Khi MV Dancing In The Dark lên sóng, phía trước Soobin chỉ có duy nhất một vật cản là Bắc Bling của Hòa Minzy. “Chiếm lấy top 1 trending” là thông điệp mà nhiều khán giả của Soobin đã cùng nhau kêu gọi khi thần tượng trở lại đường đua. Thực tế, MV Dancing In The Dark đã có khởi đầu tốt. MV phủ sóng ở giai đoạn đầu, tăng tiến lượt xem tốt trong 2 ngày đầu tiên nhưng dần hụt hơi.

Vài tháng qua, tin đồn Soobin đang yêu hoa hậu Thanh Thủy chiếm sóng mạng xã hội. Hóa ra, đây chính là chất xúc tác để tạo câu chuyện truyền thông, dẫn dắt khán giả hướng đến điểm đích cuối cùng là MV Dancing In The Dark. Sự hiện diện của Thanh Thủy trong MV chính là yếu tố quan trọng giúp sản phẩm của Soobin gây sốt mạng xã hội. Đến khi câu chuyện Soobin - Thanh Thủy đã được bàn tán xong, sức hút MV hạ nhiệt.

Chất lượng âm nhạc và MV sẽ là điều sau cùng làm nên sức hút bền vững cho Dancing In The Dark. Với thực tế hiện tại, sản phẩm khó tạo sự đột phá để giúp Soobin có thêm hit trăm triệu lượt nghe.

MV của Soobin có gì ngoài Thanh Thủy?

Trước khi phát hành MV Dancing In The Dark, Soobin đã duy trì sức hút hàng đầu trên mạng xã hội từ sau game show Anh trai vượt ngàn chông gai. Nam ca sĩ góp giọng ở những bản hit lớn nhất trong game show, thống trị các giải thưởng âm nhạc và được chú ý vì tin đồn với Thanh Thủy.

Kể từ bước ngoặt Phía sau một cô gái, đây là giai đoạn Soobin thật sự trở lại vị thế ngôi sao.

Mọi nước đi của Soobin trong vài tháng qua là để chạy đà cho MV lần này. Không phải một ca khúc mới, Soobin chọn Dancing In The Dark - sản phẩm đã ra mắt trong album Bật nó lên - để làm MV.

Dancing In The Dark là bản Rn’B sở trường của Soobin.

Trước đó, trong album đầu tay, Soobin đã làm MV cho chuỗi ca khúc Sunset In The City, Heyyy, Giá như và Ai mà biết được. Dancing In The Dark chính là lựa chọn sau cùng của giọng ca nhà SpaceSpeakers để chốt hạ cho album Bật nó lên. Với Dancing In The Dark, lợi thế cho Soobin là ca khúc này đã quen với khán giả từ trước. Ngược lại, một kịch bản dễ xảy ra với Soobin là khi bản audio đã thành công, sẽ không còn bất ngờ khi nam ca sĩ làm thêm một phiên bản MV.

Dancing In The Dark là bản Rn’B sở trường của Soobin. Tương tự Giá như, điểm đặc sắc nhất của Dancing In The Dark là ở chất giọng truyền cảm, luyến láy đặc trưng của Soobin. Bên cạnh đó, nam ca sĩ được hậu thuẫn bởi ê-kíp sản xuất nhạc hùng hậu. Những âm thanh chủ chốt của bản phối Dancing In The Dark như violin, bộ gõ đều được thu trực tiếp từ những bàn tay hàng đầu của thị trường.

Tuy nhiên, Dancing In The Dark lặp lại vấn đề của Giá như về phần ca từ nông, rời rạc. Bố cục của Dancing In The Dark không có tính bất ngờ và thiếu mượt mà khi luân chuyển giữa các phân đoạn. Ở Giá như, Soobin đã cứu cả bài hát bằng đoạn phát triển và dồn cảm xúc vào điệp khúc cuối cùng. Đến Dancing In The Dark, đoạn phát triển không đủ hấp dẫn, dẫn đến tổng thể ca khúc không còn đặc sắc kể từ nửa sau.

Trở lại với câu chuyện Soobin dùng một bản audio đã phát hành để làm MV. Khán giả đã chờ đợi vào một phiên bản hoàn chỉnh và có yếu tố bất ngờ hơn khi Dancing In The Dark ra MV. Song, mọi thứ với Soobin không có gì thay đổi. Sau 4 ngày phát hành, dấu ấn âm nhạc mà sản phẩm tạo được không đáng kể, nếu đặt lên bàn cân với những bản hit gần nhất như Bắc Bling hay Dù cho tận thế.

Sức hút lớn nhất đổ dồn về MV Dancing In The Dark vẫn là sự xuất hiện của Thanh Thủy. Những cái xoay của Thanh Thủy và Soobin dường như đã làm lu mờ mọi thứ trong MV.

Điều Soobin thiếu

Ngay lúc này, Soobin được xem là hình mẫu của sự hoàn hảo trên thị trường nhạc Việt. Nam ca sĩ có ngoại hình sáng, giọng hát tốt, vũ đạo ổn, gu thời trang nổi bật và phong cách trình diễn sân khấu ấn tượng. Trong vai trò của một ca sĩ, Soobin đang ở độ chín sự nghiệp, cùng lúc làm nhiều vai trò và mọi thứ đều từ mức ổn trở lên.

Tuy vậy, Soobin vẫn thiếu một điều để mọi thứ trở nên hoàn hảo, là khả năng sáng tác.

Hơn 10 năm trước, Soobin bắt đầu nổi lên khi hát ca khúc của nhạc sĩ khác. Từ năm 2018 trở về sau, giọng ca sinh năm 1992 chuyển hướng hoạt động cùng lúc ở 2 vai trò là ca sĩ và nhạc sĩ. Từ EP The Playah đến album Bật nó lên, Soobin đã ra mắt một loạt ca khúc do chính tay anh viết nhưng đa số chưa để lại dấu ấn về nội dung.

MV được chú ý bởi sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Thủy.

Với riêng album Bật nó lên, ngay cả bản hit Giá như cũng chưa đủ thuyết phục về chất lượng, chiều sâu nội dung. Trước đó, Soobin phát hành Heyyy với phần ca từ bị nhận xét ngây thơ. Dancing In The Dark cũng có điểm khuyết về ca từ dù ý tưởng triển khai nội dung tổng thể của Soobin không tệ.

Với xu hướng nhạc Việt hiện tại, nhiều ca sĩ/rapper đều tự sáng tác. Chỉ số ít ca sĩ như Hòa Minzy, Erik, Trúc Nhân vẫn trung thành với lựa chọn hợp tác cùng nhạc sĩ, “đãi cát tìm vàng” để tìm bài ưng ý. Soobin chuyển hướng tự sáng tác là lựa chọn đúng. Điều này giúp nam ca sĩ tự chủ cá tính âm nhạc và có đủ nội lực để sản xuất một album.

Khác với những hiện tượng hiện tại như Quang Hùng MasterD, Hieuthuhai, Rhyder, Captain, Dương Domic, lối sáng tác ca khúc của Soobin không hướng đến yếu tố “trending”, chọn những câu từ, chủ đề đánh vào thị hiếu khán giả trẻ. Thay vào đó, Soobin chọn hướng đi nặng tính nghệ thuật hơn. Chất lượng câu từ trong khả năng sáng tác của Soobin đang có sự chênh lệch so với ý tưởng tổng thể mà nam ca sĩ muốn đưa vào ca khúc.

Từ BlackJack đến Beautiful Monster và những ca khúc trong album Bật nó lên, có một điều tích cực với Soobin là nam ca sĩ sáng tác tốt dần lên. Song, ca sĩ nhà SpaceSpeakers vẫn mòn mỏi tạo ra một bản hit để đời từ chính bàn tay của mình. Vị thế của Soobin trên thị trường cũng đang lưng chừng như chất lượng âm nhạc của anh, nơi mà số đông khán giả đều đánh giá tốt nhưng còn sự nghi ngờ nếu đặt nam ca sĩ ở vị thế hàng đầu.