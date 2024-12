Sony thắng lớn

Sony Interactive Entertainment là cái tên được chú ý nhất tại lễ trao giải Game Award 2024, khi giành được phần lớn giải thưởng cao quý.

Astro Bot, tựa game do Team ASOBI phát triển và Sony Interactive Entertainment phát hành giành giải Game của năm tại sự kiện Game Award 2024. Ảnh: Team ASOBI.

Giải thưởng Game Awards 2024 được tổ chức vào sáng ngày 13/12 (giờ Việt Nam) đã khép lại một năm đầy năng động của ngành công nghiệp game, với sự xuất hiện hàng loạt bom tấn và được cộng đồng đón nhận tích cực.

Trong đó, Astro Bot đã xuất sắc giành Giải thưởng game của năm (Game of the Year), vượt qua những tên tuổi nặng ký như Black Myth: Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree và Final Fantasy VII Rebirth. Sản phẩm được khen ngợi về cốt truyện xuất sắc, đồ họa đột phá và cách xây dựng nhân vật đậm chất con người.

Astro Bot là tựa game do Team ASOBI phát triển và phát hành bởi Sony Interactive Entertainment cho dòng máy PlayStation 5, nổi bật với lối chơi sáng tạo và khả năng tận dụng tối đa công nghệ thực tế ảo (VR). Trò chơi mang đến trải nghiệm thú vị, thiết kế màn chơi độc đáo và cơ chế điều khiển mượt mà.

Game thủ được hóa thân thành Astro, một robot dễ thương và dũng cảm trong hành trình giải cứu đồng đội. Trò chơi gồm các chế độ dễ, trung bình và khó đã khai thác khả năng của PlayStation VR, mang đến những khoảnh khắc hài hước, đầy cảm xúc trong xuyên suốt các màn chơi.

Astro Bot nhận được sự đánh giá cao từ cả người chơi lẫn giới phê bình, minh chứng rõ nét cho tầm nhìn sáng tạo cũng như mong muốn mang đến trải nghiệm khác biệt của Sony. Bên cạnh Giải thưởng game của năm, sản phẩm do công ty Nhật Bản phát hành còn xuất sắc nhận về thêm 2 danh hiệu cao quý khác, bao gồm Đội ngũ trò chơi xuất sắc và Trò chơi hành động/phiêu lưu hay nhất.

Ngoài Astrobot, Sony còn giành được nhiều giải thưởng khác tại sự kiện Game Award 2024. Ảnh: Sony.

Helldivers 2, game bắn súng góc nhìn thứ ba của nhà phát triển Arrowhead Game Studios và được Sony Interactive Entertainment phát hành cũng nhận giải thưởng Trò chơi nhiều người hay nhất năm.

Trong 5 năm trở lại đây, chiến lược ngành game của Sony tập trung vào việc củng cố hệ sinh thái PlayStation thông qua các sản phẩm độc quyền có chất lượng tốt. Ông lớn Nhật Bản tiếp tục đầu tư mạnh vào các studio nội bộ như Naughty Dog, Santa Monica Studio và Insomniac Games, tạo ra nhiều thương hiệu lớn như The Last of Us, God of War hay Spider-Man.

Mới nhất, Sony đang thương thảo để hoàn tất quá trình mua lại đế chế truyền thông Kadokawa, công ty đứng sau tựa game đình đám Elden Ring. Nếu thành công, công ty sẽ củng cổ vị thế của mình trong ngành công nghiệp game toàn cầu.

Ngoài ra, trò chơi “làm mưa làm gió” trong thời gian gần đây là Black Myth: Wukong chỉ nhận được giải thưởng Trò chơi hành động của năm. Điều này khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối.

Trò chơi của nhà phát triển Game Science kết hợp xuất sắc giữa yếu tố hành động, phiêu lưu và thần thoại. Một điểm đáng khen là thiết kế nhân vật và môi trường trong game đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên thế giới sống động và đậm chất nghệ thuật.