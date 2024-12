Song Joong Ki vướng tranh luận

Song Joong Ki gây tranh cãi khi nhắc đến Lee Sun Kyun trong một chương trình. Nhiều bình luận cho rằng anh lợi dụng cố nghệ sĩ để quảng bá phim mới.

Theo News1, trong chương trình A Perfect Day with Lee Sang Soon của đài phát thanh MBC Radio FM4U, Song Joong Ki nói Grown Ups - nhạc phim My Mister (có Lee Sun Kyun diễn xuất) - là ca khúc yêu thích của anh.

Nam diễn viên bày tỏ: "Đây là bản nhạc phim My Mister được nhiều người yêu thích. Tôi muốn chia sẻ bài này với các bạn". Anh nói thêm: "Gần đây, tôi bắt đầu xem lại phim này, và vài ngày nữa là đến giỗ của người anh trai yêu quý Lee Sun Kyun. Tôi lại nhớ anh ấy nữa rồi".

Song Joong Ki trong chương trình A Perfect Day with Lee Sang Soon. Ảnh: News1.

Đây không phải là lần đầu ngôi sao họ Song bày tỏ tình cảm với cố diễn viên Lee Sun Kyun. Tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) hồi tháng 10, Lee Sun Kyun được vinh danh với giải Thành tựu điện ảnh Hàn Quốc. Khi ban tổ chức phát video tưởng nhớ cố diễn viên, Song Joong Ki, Lee Hee Joon và Ha Yoon Kyung đã rơi nước mắt.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều khán giả bàn luận về hành động và phát ngôn của Song Joong Ki. Một số chỉ trích anh đang lợi dụng Lee Sun Kyun để quảng bá tác phẩm sắp ra mắt Bogota: City of the Lost.

"Anh không thể để Lee Sun Kyun được yên nghỉ sao? Đừng lợi dụng người đồng nghiệp đã khuất để quảng cáo cho phim nữa. Hãy tôn trọng anh ấy", "Bạn có thể trả lời bất cứ điều gì, miễn là đừng nhắc đến Lee"... dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, những ý kiến khác lại cho rằng chia sẻ của Song Joong Ki rất bình thường, không đáng để bị lên án. Trước làn sóng tranh luận, Song Joong Ki chưa đưa ra phản hồi.

Tài tử Lee Sun Kyun qua đời ngày 27/12/2023, khiến làng giải trí bàng hoàng. Trước khi rời nhà, anh để lại thư tuyệt mệnh. Thời điểm đó, anh bị điều tra về cáo buộc sử dụng chất cấm.

Đến hôm 19/12, Chosun đưa tin hai người phụ nữ tống tiền cố tài tử đã bị kết án tù. Phòng hình sự số 4, Tòa án quận Incheon kết án 4 năm 2 tháng tù với diễn viên A (29 tuổi) - người đã tống tiền nạn nhân 50 triệu won. Trong khi, B (30 tuổi) - tình nhân của Lee Sun Kyun, người chiếm đoạt của nạn nhân 300 triệu won, chịu mức tù 3 năm 6 tháng.