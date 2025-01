Song Joong Ki lại thất bại

Truyền thông Hàn Quốc nhận định "Bogota: City of the Lost" của Song Joong Ki khó hòa vốn khi chỉ thu hút hơn 336.000 lượt khán giả sau khoảng một tuần ra mắt.

Theo Newsen, thống kê của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc vào ngày 7/1 cho thấy bộ phim Bogota: City of the Lost chỉ có 336.348 khán giả tích lũy, sau khi ra mắt ngày 31/12. Là bộ phim mới nhưng Bogota: City of the Lost chỉ đứng thứ 3 về doanh thu phòng vé, sau các phim đã phát hành trước đó là Cáp Nhĩ Tân do Hyun Bin đảm nhận vai chính và Firefighters của đạo diễn Kwak Kyung Taek.

Lấy bối cảnh năm 1997, Bogota: City of the Lost kể về Kuk Hee (do Song Jong Ki đảm nhận), người đến Bogotá, Colombia để bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, anh vướng vào mối quan hệ với Soo Young (Lee Hee Jun đảm nhận) và Park Byeong Jang (Kwon Hae Hyo), những nhân vật quyền lực trong cộng đồng người Hàn Quốc ở Bogota. Bogota: City of the Lost có điểm hòa vốn là 3 triệu lượt khán giả. Nhưng với tình hình này, nhà sản xuất có thể phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ.

Hình ảnh Song Joong Ki trong phim. Ảnh: iMBC.

Phim bắt đầu quay vào năm 2019 và được phát hành sau 5 năm “tồn kho”. Bộ phim đã phải trải qua nhiều thăng trầm, bao gồm việc tạm dừng quay ở Colombia do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vào năm 2020. Đáng tiếc hơn, sau thời gian “đắp chiếu”, Bogota: City of the Lost lại không được công chúng đón nhận khi ra mắt.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Bogota: City of the Lost đã thu hút sự chú ý nhờ được quay tại Colombia, điều hiếm thấy đối với phim Hàn Quốc. Nhưng phim không hấp dẫn vì câu chuyện khó hiểu và cách biên tập kém. Nhân vật của Song Joong Ki cũng được nhận xét không mới mẻ, thú vị.

Theo Newsen, Song Joong Ki đã có 2 lần thất bại liên tiếp trong lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim Đường cùng mà anh đảm nhận vai chính ra mắt vào 10/2023, cũng chỉ thu hút được 260.000 lượt người xem tích lũy.