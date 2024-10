Sớm đưa vụ án liên quan cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ra xét xử

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa (Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức phiên họp thứ 9 cho ý kiến vào báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 8 đến nay, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, từ sau phiên họp thứ 8, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý đối với các vụ việc, vụ án.

Trong đó, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tập trung tiến độ điều tra theo yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án “Vi phạm quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cơ quan tố tụng tham mưu Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo đối với vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương.

Tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án có khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Đến nay, Ban Chỉ đạo đã giải quyết xong, đưa ra khỏi diện chỉ đạo 1 vụ án/4 bị cáo, kết thúc điều tra, truy tố 2 vụ án/14 bị can; còn lại 4 vụ (2 vụ án, 2 vụ việc) đang tập trung xác minh, điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật…

Tại phiên họp, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, từ sau phiên họp thứ 8 đến nay, Ban Chỉ đạo đã bám sát nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm.

Theo đó, ông Nguyên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đưa ra truy tố, xét xử vụ án Hạc Thành Tower trong tháng 12.

Trước đó, liên quan tới vụ án Hạc Thành Tower, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 55,8 tỷ đồng . Cuối năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 11 bị can, trong đó có một số lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa gồm: Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Cẩm Vân, cựu Giám đốc Sở Tài chính; Đinh Xuân Hướng, cựu Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nguyên Tổng giám đốc Công ty Sông Mã....

