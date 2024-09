Solskjaer sẵn sàng trở lại dẫn dắt MU

“Tôi không thích nói về công việc của các huấn luyện viên khác. Nhưng đúng thế. Nếu được mời trở lại Man United, tất nhiên tôi sẽ đồng ý”, Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ tại diễn đàn doanh nghiệp Oslo ngày 26/9.

Phát biểu của HLV Solskjaer đến trong hoàn cảnh HLV Erik ten Hag đang gặp nhiều áp lực tại MU. Trận hòa 1-1 trước Twente tại Europa League hôm 26/9 đã là trận đấu thứ hai liên tiếp mà “Quỷ đỏ” không biết mùi chiến thắng. Vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League không thể làm giới chủ của đội bóng hài lòng.

Cuối mùa giải năm ngoái, Ten Hag đứng trước nguy cơ bị sa thải. Tuy nhiên chức vô địch FA Cup giúp chiến lược gia người Hà Lan tại vị.

Ở 3 trận đấu tiếp theo, MU đều sẽ đụng độ những đối thủ khó nhằn, lần lượt là Tottenham, Porto và Aston Villa. Nếu không thể giúp đội chủ sân Old Trafford thu về những kết quả tốt, rất có thể chiếc ghế của HLV Ten Hag sẽ lại lung lay.

Về phần Solskjaer, kể từ khi chia tay MU hồi tháng 11/2021, ông chưa dẫn dắt bất cứ đội bóng chuyên nghiệp nào dù đã được một số đội quan tâm.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.