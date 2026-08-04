Solaria Rise thiết kế trải nghiệm sống resort living cho từng thế hệ

Đôi khi, yếu tố khiến một ngôi nhà thực sự trở thành “nhà” lại nằm ở giá trị khó đo đếm: Mỗi thành viên trong gia đình đều có thể sống đúng nhịp riêng.

Tuổi thơ đẹp bắt đầu từ những vòng lặp quen thuộc của con trẻ: Học tập chuyên cần - vui chơi thỏa thích - tổ ấm yên bình. Vòng lặp ấy càng ổn định thì trẻ càng phát triển khỏe mạnh và ba mẹ sẽ bớt đi một gánh lo.

Tại Solaria Rise trong lòng đô thị Waterpoint, khoảnh khắc tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy lại được gìn giữ như một phần của chất lượng sống chuẩn mực.

Solaria Rise trở thành điểm đến an cư nhờ hệ sinh thái gần 30 tiện ích được “đo ni đóng giày” cho từng thế hệ.

Trong đó, hệ thống giáo dục tại Waterpoint không ngừng được mở rộng, mang đến cho trẻ lộ trình học tập liền mạch. Cùng với Trường Song ngữ Quốc tế Emasi Plus, ngày 10/7 đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hoàn thiện hệ tiện ích giáo dục tại dự án với sự xuất hiện của Talent Kids Academy - hệ thống trường mầm non song ngữ dành cho trẻ từ 12 tháng đến 5 tuổi và Trường Nguyễn Khuyến - đáp ứng nhu cầu giáo dục cho học sinh THCS - THPT.

Hệ thống trường học liên cấp hiện diện ngay trong khu đô thị giúp hành trình đến lớp của con chỉ tính bằng vài phút đi bộ. Quãng đường rợp bóng cây giúp trẻ được hít thở không khí trong lành, nạp vitamin D tự nhiên thay vì bắt đầu ngày mới giữa dòng xe đông đúc.

Trường học kế bên nhà cho phép cả gia đình bắt đầu ngày mới thong thả hơn.

Khi tiếng trống trường khép lại, hồ bơi, công viên, sân chơi và khoảng xanh nội khu trở thành “lớp học thứ hai” để trẻ thỏa thích vận động và kết nối với bạn bè. Cuối tuần, ba mẹ có thể vừa cà phê sáng thong thả, vừa dõi theo từng bước chân con chạy nhảy ngay đường dạo bộ hay vận động trong làn nước hồ bơi mát lạnh.

Con trẻ lớn lên qua những “lớp học” giữa thiên nhiên.

Nếu tuổi thơ của con được nuôi dưỡng bằng những vòng lặp đều đặn, thì cuộc sống của cha mẹ lại hiếm khi diễn ra theo kế hoạch. Có hôm tan làm lúc 6h tối, khi thì kẹt deadline đến 10h đêm. Có hôm muốn chạy bộ ngay sau giờ làm, nhưng đôi lúc chỉ còn vỏn vẹn một giờ rảnh rỗi giữa guồng quay công việc và gia đình. Chính vì ít có khung giờ cố định dành cho bản thân, điều cha mẹ thực sự cần là hệ tiện ích luôn sẵn sàng cho mọi nhu cầu.

Tại Solaria Rise, hệ tiện ích nội khu luôn sẵn sàng phục vụ từ cụm sân tennis, sân pickleball, phòng gym, hồ bơi… được bố trí ngay dưới chân tòa nhà. Dù trở về nhà lúc sáng sớm hay tối muộn, cha mẹ vẫn có thể dành thời gian tập luyện, thư giãn hoặc tái tạo năng lượng mà không cần lên kế hoạch hay mất thêm thời gian di chuyển.

Với ngày cần đổi gió, không gian làm việc ngoài trời giữa mảng xanh mang đến nhịp làm việc thư thái hơn, giúp ranh giới giữa công việc và tận hưởng gần như xóa nhòa.

Ở thái cực ngược lại, điều ông bà mong muốn ở một nơi để an cư tuổi già rất giản dị. Đó là nhịp sống đủ chậm rãi để chăm sóc sức khỏe và đủ gần con cháu để mỗi ngày đều có thêm niềm vui tình thân.

Trải nghiệm ấy khởi nguồn từ những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường nhật tại Solaria Rise. Buổi sáng của ông bà bắt đầu bằng vòng dạo bộ giữa không gian xanh thoáng đãng, ngắm vịnh cảng yên bình. Sau đó, phút thiền tịnh ở vườn yoga đón nắng sớm, hay khoảng thư giãn trong phòng sauna ngay nội khu, biến việc chăm sóc thân - tâm - trí trở thành một phần trong thói quen sinh hoạt thường nhật.

Tiện ích ngay thềm nhà giúp mọi thế hệ đều được tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Điều làm nên giá trị của cuộc sống tại Solaria Rise còn đến từ cộng đồng cư dân đa thế hệ đã hiện hữu trong khu đô thị. Ông bà có thêm những người bạn đồng niên để cùng tập thể dục, trò chuyện trong khi con cháu vẫn sống ngay gần bên, để những bữa cơm sum vầy, buổi chiều dạo bộ đón cháu tan học hay khoảnh khắc quây quần cuối tuần trở thành niềm vui giản dị nhưng bền lâu.

Sống tại Solaria Rise, mỗi thành viên có thể tận hưởng theo nhịp riêng mà không đánh mất sự gắn kết. Bởi khi ngày khép lại, tất cả lại quây quần bên nhau nơi tổ ấm sáng đèn, hay trong không gian chung của khu đô thị để xem phim ngoài trời, tham gia phiên chợ cuối tuần hay đơn giản là dạo bộ cùng nhau dưới công viên mỗi tối.

Ba thế hệ, đa nhu cầu và khác nhịp sống nhưng chung sự gắn kết - những tổ ấm nhỏ tại Solaria Rise - Waterpoint trở thành nền tảng vun đắp hạnh phúc dài lâu, để “nếp nhà” được trao truyền qua từng thế hệ.

Khách hàng mua căn hộ Solaria Rise được hưởng ưu đãi từ Nam Long Club và chương trình mở rộng với chiết khấu lên đến 2%. Đặc biệt, chủ đầu tư áp dụng đồng thời chiết khấu 2% cho khách mua căn Studio và 1PN+1, 3% cho căn 2PN. Khách hàng sở hữu căn hộ 2PN còn được tặng gói nội thất trị giá 100 triệu đồng qua chương trình “Kiến tạo tổ ấm”.