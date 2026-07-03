Sol Garden và hành trình kiến tạo cộng đồng thương mại cao cấp

Đón đầu dòng chảy thịnh vượng và cộng đồng tinh hoa tại phố cảng, Sol Garden được định hướng như hệ sinh thái với những thương hiệu danh tiếng, kiến tạo tuyến phố đẳng cấp.

Thị trường bất động sản thương mại thường chứng kiến hình ảnh trái ngược: Có khu phố shophouse sau một thời gian ngắn trở thành điểm hẹn của các thương hiệu nổi tiếng, trong khi nhiều dự án vẫn loay hoay cho thuê kéo dài qua nhiều năm.

Xu hướng “kinh tế trải nghiệm” tại thành phố cảng

Sự khác biệt không nằm ở quy mô dự án mà ở khả năng quy tụ thương hiệu chất lượng. Đó cũng là lý do khu phố thương mại nổi tiếng như Ginza (Tokyo), Orchard Road (Singapore) hay Via Montenapoleone (Milan) được hình thành theo tư duy “hệ sinh thái thương hiệu”, thay vì đơn thuần là tập hợp của nhiều mặt bằng kinh doanh.

Trong nhiều năm qua, Hải Phòng là cực tăng trưởng của miền Bắc và đang hình thành tầng lớp cư dân có mức sống và nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao. Theo số liệu thống kê, GRDP của Hải Phòng trong 10 năm liên tiếp tăng trưởng ở mức hai con số, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 194,5 triệu đồng trong năm 2025. Đồng thời, thành phố là nơi sinh sống và làm việc của hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao tại khu công nghiệp và trung tâm logistics.

Kiến trúc, không gian và sự đẳng cấp của dự án Sol Garden tạo thành điểm đến cho chủ nhân tinh hoa. Ảnh phối cảnh.

Tầng lớp tri thức này có dòng tiền, sức mua lớn. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, thị trường Hải Phòng lại đang thiếu những “tuyến phố trải nghiệm” được quy hoạch bài bản để nâng tầm phong cách sống. Phần lớn shophouse vẫn phát triển theo tư duy truyền thống: Nhà đầu tư cá nhân được tự do cho thuê dẫn đến tình trạng ngành hàng “hỗn loạn”, làm mất giá trị phân khúc cao cấp của khu phố.

Trong bối cảnh đó, dự án Sol Garden được phát triển để mang đến sự khác biệt mới, kiến tạo hệ sinh thái thương mại cao cấp bằng sự chất lượng của những thương hiệu cùng hiện diện.

Sol Garden và công thức kiến tạo cộng đồng tinh tuyển

Sol Garden không phát triển bất động sản số lượng, mà kiến tạo cộng đồng thương mại cao cấp được kiểm soát ngành hàng ngay từ đầu. Sức hút của dự án được bảo chứng qua 3 giải pháp, khởi đầu từ chiến lược định vị sự khan hiếm. Toàn bộ dự án giới hạn với 94 căn shophouse, giúp chủ đầu tư kiểm soát chất lượng vận hành, giảm bớt nguy cơ bão hòa mặt bằng. Tại đây, giá trị của mỗi tài sản được bảo hộ nhờ cộng đồng kinh doanh có chọn lọc và mang tính giới hạn.

Điểm nhấn đắt giá của dự án là khoảng lùi lên đến 18 m2, tạo sự thông thoáng, sang trọng cho khu phố, đồng thời mở rộng cơ hội trải nghiệm cho mô hình kinh doanh ngoài trời. Nhờ vậy, những thương hiệu cà phê, chuỗi nhà hàng cao cấp hay không gian trưng bày nghệ thuật có đủ khoảng không để phô diễn bản sắc.

Khoảng lùi rộng 18 m2 cùng thiết kế mở tạo điều kiện để các thương hiệu phát triển trải nghiệm đặc trưng, góp phần hình thành tuyến phố giàu sức sống. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh đó, Sol Garden có bệ phóng vững chắc từ cam kết vận hành của phía chủ đầu tư. Dự án quy hoạch rõ ràng từng phân khu chức năng - từ wellness, F&B đến thời trang - nhằm giảm rủi ro cho thuê tự phát. Trong sơ đồ chiến lược này, chủ đầu tư là cầu nối liên kết và đưa các thương hiệu lớn về dự án. Việc đảm bảo những “người hàng xóm” đứng cạnh nhau luôn cùng đẳng cấp là chìa khóa tạo hiệu ứng cộng hưởng, thúc đẩy lưu lượng khách hàng luân chuyển và mang lại nguồn lợi nhuận cho hệ sinh thái.

Tại Sol Garden, 94 căn shophouse được đặt vào tâm điểm của hệ sinh thái tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Sự hiện diện của những công viên xanh mát, quảng trường trung tâm, clubhouse và tổ hợp tiện ích kiến tạo cộng đồng định danh tinh hoa, đồng thời cũng là nhóm khách hàng “chủ lực” của tuyến phố thương mại.

Hệ tiện ích nội khu và cộng đồng cư dân là nền tảng tạo lưu lượng tự nhiên cho hệ sinh thái thương mại. Ảnh phối cảnh.

Dòng chảy khách hàng sẽ liên tục tuần hoàn từ hoạt động thường nhật: Cư dân đi dạo công viên, thưởng thức cà phê sáng hay bữa tối tại nhà hàng kế cận. Sự kết nối giữa không gian sống compound và phân khu thương mại giúp chủ sở hữu shophouse có thể nắm bài toán dòng tiền từ khi vận hành.

Với triết lý phát triển lấy chất lượng làm nền tảng, Sol Garden từng bước hình thành cộng đồng thương mại cao cấp, nơi những thương hiệu được tuyển chọn cùng cộng hưởng tạo sức sống cho tuyến phố và gia tăng giá trị bền vững.