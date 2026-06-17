Sol Garden - chuẩn sống compound quốc tế giữa miền xanh Hải Phòng

Giữa lòng đô thị, Sol Garden khẳng định vị thế độc bản với mô hình khu compound khép kín đạt chuẩn quốc tế.

Dự án Sol Garden mang đến không gian sống tái tạo năng lượng, nơi an ninh cao gặp gỡ thiết kế duy mỹ và hệ tiện ích đặc quyền, mở ra chương mới cho cuộc sống của giới tinh hoa.

Tâm điểm biệt lập giữa nhịp sống đô thị tương lai

Tọa lạc trong lòng đại đô thị VSIP Thủy Nguyên, Sol Garden được quy hoạch trên quỹ đất quy mô hơn 9,9 ha với mật độ xây dựng khoảng 30-38%, dành phần lớn diện tích cho cảnh quan, mặt nước và không gian cộng đồng.

Đi qua Sol Garden, cư dân dễ dàng cảm nhận tinh thần của “city garden compound” hiện đại hiện diện trong đường nét quy hoạch. Không giống như khu đô thị mở thông thường, Sol Garden biệt lập mọi ồn ào bằng hệ thống an ninh 3 lớp vận hành 24/7 bao gồm: Lớp an ninh tại cổng chính, cổng phụ và các lối đi bộ; lớp giám sát toàn diện tích hợp AI với hệ thống camera CCTV bao phủ trục đường và tiện ích chung; cùng lớp tuần tra cơ động của đội ngũ an ninh.

Sự an toàn tại đây không tạo cảm giác gò bó, mà hoạt động như màng lọc tự nhiên. Điều này giúp ngăn chặn xáo trộn bên ngoài, nhưng mở ra thế giới nội khu kết nối và văn minh cho cộng đồng cư dân đồng điệu về phong cách sống.

Giữa trung tâm phát triển mới của Hải Phòng, Sol Garden xuất hiện như lát cắt khác biệt trong dòng chảy nhịp đô thị. Ảnh phối cảnh.

Kiến trúc tại Sol Garden cũng mang tinh thần khoáng đạt của phong cách Nam Âu hiện đại, kết hợp cùng quy hoạch chuẩn quốc tế từ đại đô thị VSIP. Những căn nhà phố vườn, biệt thự song lập hay biệt thự đơn lập chú trọng sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và sự thông thoáng. Thiết kế tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió trời kết nối liền mạch với cảnh quan bên ngoài, tạo cảm giác sống như nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố mới.

Hạ tầng xanh và màng lọc tinh khôi sát hiên nhà

Sol Garden tạo điểm nhấn nhờ triết lý “vũ trụ xanh” với 3 ha mảng xanh, chiếm gần 30% tổng diện tích khu đô thị. Những khoảnh xanh thiên nhiên được quy hoạch để trở thành một phần của công năng sống thường nhật, hòa vào từng hơi thở của cư dân, với tâm điểm là công viên xanh nội khu rộng lớn và 3 công viên mini đan xen trong từng tiện ích đô thị.

Sự kết hợp giữa sắc xanh của cây cỏ và mặt nước khoáng đạt đóng vai trò như “lá phổi xanh”, hệ thống điều hòa tự nhiên giúp hạ nhiệt độ nội khu 2-3 độ C so với bên ngoài, đồng thời tạo ra màng lọc bụi mịn và tiếng ồn trước khi chạm đến hiên nhà của cư dân.

Tại Sol Garden, cư dân "ôm trọn” thiên nhiên khi mở cửa hiên nhà. Ảnh phối cảnh.

Nhịp sống tại đây được định hình và nuôi dưỡng bởi chính hệ sinh thái này. Buổi sáng của cư dân bắt đầu bằng những bước chạy bộ ven hồ với bầu không khí trong lành, trẻ nhỏ tự do đạp xe trong công viên nội khu mà cha mẹ không phải lo lắng về an toàn giao thông. Những tiện ích cao cấp như clubhouse phong cách nghỉ dưỡng cùng hồ bơi xanh trong, phòng gym, không gian yoga ngoài trời hay khu vực BBQ được bố trí hài hòa giữa các khoảng vườn mở, mang đến môi trường sống chan hòa cùng thiên nhiên, nâng niu và tái tạo năng lượng.

Nơi chuẩn mực sống thượng lưu gặp gỡ

Bên cạnh giá trị hữu hình độc bản về hạ tầng và kiến trúc, thước đo cho đẳng cấp của khu compound chuẩn quốc tế là tầm vóc của cộng đồng cư dân sở hữu. Sol Garden kiến tạo “tọa độ hoàng kim” - nơi quy tụ giới tri thức, chuyên gia quốc tế và tầng lớp doanh nhân ở Hải Phòng. Đó là những con người có cùng phông văn hóa, chung thế giới quan và sở hữu sự khắt khe trong việc định nghĩa tiêu chuẩn sống thượng lưu.

Môi trường sống tại Sol Garden là sự cân bằng giữa 2 thái cực tưởng chừng đối lập: Sự biệt lập riêng tư và tính gắn kết cộng đồng. Với hệ thống an ninh đa lớp nghiêm ngặt, mỗi căn biệt thự là một ốc đảo yên bình, bảo mật cao. Đó là nơi gia chủ tự do tận hưởng khoảng không gian cá nhân sau những giờ làm việc căng thẳng.

Sol Garden là nơi mỗi hàng xóm là người bạn đồng điệu, nơi con trẻ được lớn lên trong môi trường giáo dục văn minh, và là nơi vị thế của gia chủ được khẳng định tự nhiên mà không cần phô trương. Ảnh phối cảnh.

Khi bước qua cánh cửa bình yên ấy, một không gian văn minh và đầy sinh khí sẽ mở ra. Thông qua tiện ích như câu lạc bộ thượng lưu (clubhouse), những buổi chiều tản bộ tại công viên trung tâm, hay giải đấu giao hữu tại sân thể thao nội khu, cư dân tìm thấy sự đồng điệu với người hàng xóm cùng đẳng cấp.

Theo chủ đầu tư, Sol Garden là dự án đại diện cho phong cách sống mới tại Hải Phòng, nơi con người có thể tìm thấy sự an nhiên giữa nhịp phát triển sôi động của “siêu đô thị” tương lai. Một nơi trở về với khoảng xanh đủ rộng, bầu không khí đủ trong lành và nhịp sống đủ chậm để mỗi ngày trở thành trải nghiệm đáng giá.