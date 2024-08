Số người học tiến sĩ, thạc sĩ tăng

Năm 2023-2024, số lượng và quy mô đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ đều tăng so với năm trước, theo Bộ GD&ĐT.

Học viên tốt nghiệp tiến sĩ Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 7/2024. Ảnh: UEB.

Sáng 9/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Giáo dục đại học năm 2024. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị.

Theo năm báo cáo tổng kết về giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước tuyển được 3.376 người học bậc tiến sĩ và 40.596 người học bậc thạc sĩ. So với năm ngoái, con số này tăng lần lượt 950 và 8.829 người.

Số lượng tuyển sinh các năm của từng chương trình đào tạo

Nhãn Tiến sĩ Thạc sĩ 2022-2023

2426 31767 2023-2024

3376 40596

Số lượng người học thạc sĩ, tiến sĩ tăng, tuy nhiên, so với mức chỉ tiêu được giao, tỷ lệ thực hiện trong 2 năm gần đây đạt chưa tới 50%. Cụ thể, năm 2022-2023, các trường được giao chỉ tiêu bậc tiến sĩ là 5.795, bậc thạc sĩ là 31.767, tức là thừa lần lượt 3.369 và 25.107 chỉ tiêu.

Tương tự, năm 2023-2024, số chỉ tiêu bậc tiến sĩ là 7.158, thừa 3.782 chỉ tiêu; chỉ tiêu bậc thạc sĩ là 71.356, thừa 30.760 chỉ tiêu.

Quy mô đào tạo thạc sĩ có xu hướng tăng đều trở lại ở tất cả khối ngành so với năm 2023. Các khối ngành tăng mạnh nhất gồm ngành đào tạo giáo viên (tăng 3.353 học viên, tương ứng tăng 34,79% so với năm 2023); khối ngành Kinh doanh và quản lý, Pháp luật (tăng 3.205 học viên, tỷ lệ tăng 10,48% so với năm 2023)…

Khối ngành Nghệ thuật cũng có sự chuyển biến do có sự quan tâm của Bộ chủ quản, quy mô đào tạo thạc sĩ đã tăng tỷ lệ 39,12%, nhưng số lượng tăng chỉ 178 học viên.

Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; Khối ngành II: Nghệ thuật; Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, Pháp luật; Khối ngành IV: Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên; Khối ngành V: Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y; Khối ngành VI: Sức khỏe; Khối ngành VII: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng.

Trong khi đó, ở bậc tiến sĩ, quy mô đào tạo tăng mạnh nhất ở khối ngành Toán và Thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng. Mức tăng các khối ngành này là 637 nghiên cứu sinh, tăng 33,32% so với năm 2023.

Khối ngành Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên tăng 390 nghiên cứu sinh với tỷ lệ tăng 57,52%. Khối ngành đào tạo giáo viên tăng 350 nghiên cứu sinh với tỷ lệ tăng 51,32%.

Trong khi đó, với hệ đại học chính quy, năm 2023-2024, các trường tuyển được hơn 512.223 trong tổng số 617.859 chỉ tiêu (tương đương 82,9%).

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT đánh giá việc các cơ sở đào tạo thực hiện tuyển sinh theo nhiều phương thức cũng gây khó khăn cho thí sinh trong quá trình lựa chọn; phương thức xét tuyển sớm và sự công bằng, khách quan giữa các phương thức xét tuyển, giữa các cơ sở đào tạo vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục trong mùa tuyển sinh năm 2023.

Quy mô đào tạo đại học chính quy có xu hướng tăng nhẹ so với năm 2023. Trong đó phải nói đến sự tăng đáng kể của lĩnh vực Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y (khối ngành này tăng 62.060 sinh viên với tỷ lệ 10,59% so với năm 2023).

"Điều này cho thấy các cơ sở đào tạo đã quan tâm đến xu hướng phát triển bền vững, phát triển các ngành kỹ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước", theo Bộ GD&ĐT.