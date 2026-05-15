Sở hữu xe đa dụng 7 chỗ ngồi dễ dàng với khuyến mại đến 75 triệu đồng

Không còn “hy sinh cảm xúc để đổi lấy công năng”, những mẫu xe 7 chỗ thực dụng như Veloz Cross mang đến cảm xúc và trải nghiệm thú vị trong di chuyển hàng ngày.

Các mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ (BMPV) vẫn giữ “sức nóng” trên thị trường suốt thời gian qua bởi giá trị thực dụng với không gian rộng rãi 7 chỗ ngồi, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, gầm cao phù hợp với nhiều điều kiện vận hành và giá bán dễ tiếp cận với tệp khách hàng phổ thông. Đặc biệt, các chương trình ưu đãi bền bỉ hàng tháng giúp việc sở hữu các mẫu xe đa dụng như Veloz Cross hay Avanza Premio trở nên dễ dàng hơn.

Toyota là thương hiệu duy trì ổn định chính sách khuyến mại cho dòng xe này hàng tháng. Tháng 4 vừa qua, doanh số bộ đôi BMPV của Toyota đạt 1.624 chiếc - thành tích cao nhất theo tháng kể từ năm 2023. Veloz Cross và Yaris Cross cũng lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Loạt ưu đãi hấp dẫn cho xe 7 chỗ ngồi

Những mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ thường là lựa chọn của các gia đình đông thành viên hay phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải. Không chỉ vậy, dòng xe này đang mở rộng tệp khách hàng đến các gia đình trẻ, bạn trẻ với tài chính có hạn nhưng mong muốn sở hữu xe 7 chỗ rộng rãi, dễ lái, dễ xoay sở trong không gian hẹp, vận hành bền bỉ trên nhiều điều kiện đường, cảm giác lái thú vị, thỏa mãn đam mê xê dịch.

Xe đa dụng 7 chỗ ngồi mang đến những chuyến đi thoải mái mùa hè này.

Giờ đây, việc sở hữu xe 7 chỗ như Veloz Cross hay Avanza Premio trở nên dễ dàng hơn với ưu đãi kép từ Toyota khi hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Mức giảm cho Veloz Cross khoảng 73-75 triệu đồng, Avanza Premio 65-70 triệu đồng, áp dụng với tất cả phiên bản. Mua xe trả góp không còn là gánh nặng khi Công ty Tài chính Toyota Việt Nam miễn lãi suất vay trong 12 tháng đầu, với thủ tục nhanh gọn và hỗ trợ tận tâm.

Tiết kiệm 65-75 triệu đồng khi mua Avanza Premio và Veloz Cross trong tháng 5.

Chương trình áp dụng tại hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc từ nay đến hết 31/5. Được lắp ráp tại nhà máy Toyota Phú Thọ, hãng xe Nhật chủ động nguồn cung với hai mẫu xe BMPV, đi kèm quá trình giao nhận xe diễn ra nhanh chóng giúp khách hàng không phải chờ đợi lâu.

Những chuyến xe đầy ắp tiếng cười và trải nghiệm thú vị

Thế hệ người dùng trẻ không còn chọn xe theo định kiến phân khúc mà ưu tiên một chiếc xe dùng được cho đa dạng tình huống: Đi làm, cà phê cuối tuần, du lịch, chở đồ, đưa đón gia đình hay bạn bè. Đình Bách (29 tuổi, Hà Nội) chọn Veloz Cross để phục vụ nhu cầu đi làm hàng ngày, du lịch cùng bạn bè, thỉnh thoảng đưa đón gia đình gồm bố mẹ, chị gái và 2 cháu nhỏ.

“Bạn bè, đồng nghiệp của tôi thường xuyên rủ nhau đi chơi, cắm trại ở ngoại thành hay những chuyến đi biển vào miền Trung. Ngày trước, mỗi lần đi phải thuê 2 xe hết khoảng hơn 1 triệu đồng cho chuyến đi trong ngày, 3-4 triệu đồng cho chuyến đi dài ngày, có lần lên đến hơn 5 triệu đồng vì trùng dịp lễ. Từ ngày tôi mua Veloz Cross, cả nhóm 6 người, chở thêm đồ tối giản, ngồi xe này vẫn thoải mái, câu chuyện trên xe cũng vì thế mà vui hơn, cười nhiều hơn và mọi người càng thích đi cùng nhau hơn”, Bách chia sẻ.

Veloz Cross giúp gắn kết tình bạn qua những chuyến đi xa.

Dù là xe 7 chỗ với chiều dài cơ sở lên đến 2.750 mm, mẫu BMPV của Toyota vẫn đủ khả năng luồn lách trong những tuyến phố đông đúc của thủ đô hay TP.HCM với bán kính vòng quay chỉ từ 5 m. Khoảng sáng gầm 205 mm giúp xe dễ dàng leo lên vỉa hè nội khu - nơi đặt biển báo cho phép đỗ xe - hay di chuyển qua những con đường với bề mặt gồ ghề tại các khu vực đang giải tỏa mặt bằng, thi công công trình mới. Cùng với sự hỗ trợ của camera 360, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, việc xoay sở xe 7 chỗ trở nên đơn giản hơn trong điều kiện giao thông đô thị.

Bên cạnh đó, các tính năng an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành hay đèn chiếu xa tự động cũng hoạt động hiệu quả, mang đến trải nghiệm lái xe an toàn hơn cho người dùng.

Không gian rộng rãi cho hành trình trọn niềm vui.

Không dừng lại ở xe thực dụng, Veloz Cross thuyết phục Đình Bách hay nhiều bạn trẻ khác ở giá trị trải nghiệm. Sử dụng động cơ 1.5 L kết hợp hộp số CVT, mẫu xe này mang đến cảm giác lái nhẹ nhàng, tăng tốc mượt mà, việc lái xe đường dài trở nên dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, Toyota cũng chú trọng cảm giác hưởng thụ cho cả người lái và hành khách với hệ thống điều hòa tự động, màn hình giải trí 9 inch kết nối điện thoại thông minh và đàm thoại rảnh tay, sạc không dây hay chế độ sofa gập phẳng hàng ghế tạo nên không gian bằng phẳng, rộng rãi bên trong xe. Veloz Cross là lựa chọn hợp lý cân bằng giữa sự thực dụng và trải nghiệm.

Cũng trong tháng 5 này, Toyota áp dụng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Vios và Yaris Cross. Chính sách hỗ trợ lãi suất vay khi mua trả góp từ TFSVN cũng góp phần giúp đông đảo người Việt sở hữu chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.