Số hoá 482 đơn vị MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An

Triển khai Zalo Official Account với tất cả các đơn vị mặt trận tổ quốc cấp xã trên toàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho thấy quyết tâm chuyển đổi số, thúc đẩy hiệu quả công nghệ trong nhiều hoạt động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai OA từ cấp tỉnh tới cấp xã. Tổng cộng có 482 OA đã được triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, bao gồm 1 OA cấp tỉnh, 21 OA cấp huyện, và 460 OA cấp xã.

“Có Zalo OA, tôi không sợ lỡ thông tin trên loa phường”

Đã thành thói quen, chị Nguyễn Thị Hạnh (phường Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An) thường nghe loa phường để cập nhật tin tức ủng hộ đồng bào bão lũ hay những thông tin ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp các loại quỹ, tuyển sinh trẻ học mầm non... Ngặt nỗi nhà chị Hạnh ở xa hệ thống loa nên nhiều buổi không nghe rõ được thông tin cập nhật của địa phương. Từ khi có Zalo OA của Mặt trận Tổ quốc, các thông tin đến với chị Hạnh một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời, mở ra một “diễn đàn” để người dân trao đổi, phản ánh về các vấn đề địa phương.

Từ khi có Zalo OA, tôi không sợ lỡ tin nhắn trên loa phường nữa rồi. Tiện lợi và cập nhật nhanh lắm Chị Nguyễn Thị Hạnh, ngụ phường Hưng Phúc, TP Vinh

Zalo OA không thay thế những tiếng loa phường nhưng mang đến thêm một kênh thông tin mới cho người dân tại phường Hưng Phúc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Không chỉ tại các thành phố lớn như Vinh, người dân ở các huyện trên toàn tỉnh Nghệ An cũng được hưởng lợi khi OA của Mặt trận Tổ quốc được đưa vào hoạt động. Ông Nguyễn Đình Thiện, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, tâm sự từ khi có Zalo OA, những nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới, người dân tiếp nhận thông tin cũng dễ dàng và hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Đình Thiện cho biết: "Các hoạt động tuyên truyền qua Zalo đã góp phần cung cấp thông tin mọi mặt đời sống xã hội đến với các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, vận động Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước".

Để Zalo OA đi vào đời sống người dân

Ngày 28/10, rất đông cán bộ mặt trận tổ quốc tại các đơn vị cấp xã đã có mặt tại TP Vinh trong chương trình “Bồi dưỡng công tác mặt trận năm 2024”. Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm nhất trong sự kiện là hoạt động “Ứng dụng Zalo OA trong quá trình chuyển đổi số công tác mặt trận" được điều hành bởi ông Trương Thiết Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Giữa tháng 7/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã xây dựng 21 OA cho các đơn vị Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. Đến tháng 9/2024, 460 OA cho các đơn vị Mặt trận cấp xã cũng được triển khai. Tổng cộng có 482 OA đã được triển khai thống nhất, bao gồm 1 OA cấp tỉnh, 21 OA cấp huyện, và 460 OA cấp xã.

Cán bộ Mặt trận tham gia tập huấn ứng dụng ZOA trong công tác tuyên truyền năm 2024 của MTTQ Việt Nam

Buổi tập huấn với các đơn vị Mặt trận Tổ quốc từ cấp xã tới cấp huyện đưa ra những hướng dẫn cho cán bộ các đơn vị vận hành OA hiệu quả, nhằm đạt được mục tiêu chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Người tham gia sẽ hiểu được cách quản lý công cụ OA với những hướng dẫn cụ thể về cách tuyên truyền các bài viết, thông tin, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người quan tâm theo hạn mức quy định, cách tương tác 1-1 với người quan tâm, cách tạo, chỉnh sửa các bài viết trên OA cũng như cách để tổng hợp báo cáo số liệu về hoạt động OA ở địa phương để đánh giá kết quả triển khai.

Hướng dẫn đưa ra những thông tin chi tiết, chỉ dẫn theo từng bước cùng hình minh hoạ cụ thể để người tham gia có thể ứng dụng triển khai nhanh chóng.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, chia sẻ việc quyết định lựa chọn kênh Zalo OA để phát triển cho toàn tuyến huyện, xã nhằm hiện thực hóa quan điểm, mục tiêu của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 là xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” đủ mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, luôn đi cùng và bắt kịp sự chuyển động của thời đại".

Chuyển đổi số là giải pháp “đột phá” để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Mặt trận theo hướng hiệu quả, thiết thực; hình thành rõ nét kênh thông tin “hai chiều” trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và tiếp thu, lắng nghe, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân; tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” gắn với Tổ công nghệ số cộng đồng do chính quyền xây dựng. Theo đó, đảm bảo 100% cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp và trên 90% Trưởng ban công tác Mặt trận kết nối, tương tác với Trang thông tin Zalo OA chuyển đổi số của MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An.

Bà Võ Thị Minh Sinh chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy Zalo OA là kênh có nhiều tính năng phù hợp với mục đích tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Zalo được sử dụng rộng rãi ở cả thành thị và nông thôn, và được ưa chuộng bởi người dùng thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả người có thu nhập thấp bởi tính năng nhắn tin nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật".

Đây chính là điểm rất thuận lợi, đúng với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân” của MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đọc diễn văn tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV nhiệm kỳ 2024-2029

Việc triển khai OA trên toàn tỉnh phục vụ mục đích chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác “hai chiều” giữa tổ chức, cá nhân với Mặt trận các cấp tỉnh Nghệ An nhằm khắc phục những hạn chế theo phương pháp truyền thống là tuyên truyền “một chiều” từ trên xuống, mà chưa quan tâm đến phản hồi của người dân để biết được, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã đi vào cuộc sống hay chưa? Có được người dân đón nhận hay không? Mức độ đón nhận đến đâu?

Chưa kể việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của cử tri và Nhân dân trên mạng xã hội vẫn còn rất khiêm tốn; và một “khoảng trống” vẫn đang còn “bỏ ngỏ” cần phải khắc phục triệt để, đó là, việc xin ý kiến các tầng lớp Nhân dân về Dự thảo Luật, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có tác động đến cuộc sống, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đã được công khai trên các Trang/Cổng thông tin điện tử theo quy định, nhưng kết quả phản hồi ý kiến còn quá ít, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng văn bản ban hành…

Để quá trình chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An diễn ra thành công, ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ tham mưu văn bản triển khai OA và cử người kết nối với Bộ phận hỗ trợ Zalo Official Account. Sau khi Zalo OA đã được triển khai, MTTQ Nghệ An đã tổ chức tập huấn cho hơn 2.300 cán bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị tập huấn ứng dụng ZOA trong công tác tuyên truyền năm 2024 của MTTQ Việt Nam

Zalo OA, công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà lãnh đạo, quản lý

Bà Sinh cho biết công tác chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đem lại những thay đổi tích cực trong việc quản lý hoạt động, nhất là trong tư duy và nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức từ cách làm việc truyền thống sang môi trường số, đặc biệt là cán bộ cơ sở.

Ví dụ, hệ thống quản lý điều hành văn bản, chữ ký số đã giúp công việc trở nên nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và thời gian giúp cán bộ dành nhiều thời gian hơn xuống cơ sở. Các phần mềm ứng dụng, quản lý về chuyên môn đã nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Mặt trận; các hội nghị truyền hình trực tuyến đã xóa nhòa khoảng cách địa lý, tạo điều kiện cho việc trao đổi, chia sẻ thông tin…

Các cấp tỉnh Nghệ An tin rằng, Zalo OA sẽ là công cụ thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho hành trình “Chuyển đổi số trong công tác Mặt trận”, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong môi trường số.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn ứng dụng ZOA trong công tác tuyên truyền năm 2024 của MTTQ Việt Nam

Ông Trương Thiết Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết mô hình Zalo OA đã tạo hiệu ứng tích cực và thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận. Việc nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân, công tác tổng hợp số liệu, chế độ thông tin báo cáo được triển khai nhanh chóng, kịp thời.

Bên cạnh đó, mô hình Zalo OA đã góp phần nâng cao trình độ của cán bộ Mặt trận trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp; góp phần phát huy hiệu quả vai trò, vị trí của Mặt trận trong tình hình mới, thật sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

“Hiện nay, MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An đang mong muốn sử dụng Zalo Mini App để tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, góp ý các văn bản của nhà nước, lấy ý kiến, kiến nghị của nhân dân”, ông Trương Thiết Hùng chia sẻ.

Sự chuyển mình của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trong việc nhanh nhạy thích nghi với thời đại số cho thấy quyết tâm lớn của nhiều đơn vị nhà nước trên hành trình bắt kịp với sự thay đổi công nghệ trong thời đại mới. Đây là điều không hề dễ dàng khi “công nghệ” thường gắn liền với người trẻ.

MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai hệ thống OA cho toàn các cấp, là minh chứng rõ nét cho câu chuyện chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, để bất cứ người dân nào cũng được hưởng lợi từ chuyển đổi số và trở thành “công dân số” trong môi trường số.