Sinh viên HSU bảo vệ đồ án bằng mô hình kinh doanh thực tế

Runway to Business 2026 là nơi sinh viên Kinh doanh thời trang - ĐH Hoa Sen (HSU) trình làng dự án hoàn chỉnh, được phản biện bởi chuyên gia và thử thách trong môi trường thực tế.

Ngày 28/6, Khoa Thiết kế - Nghệ thuật HSU phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) tổ chức chương trình Runway to Business 2026. Đây vừa là hoạt động báo cáo đồ án tốt nghiệp thường niên của sinh viên chương trình Kinh doanh thời trang HSU, vừa là không gian kết nối giữa giáo dục, doanh nghiệp và sáng tạo.

Đồ án tốt nghiệp được đánh giá như dự án khởi nghiệp

Năm nay, chương trình gồm 9 đồ án tốt nghiệp của 23 sinh viên được trình bày dưới hình thức các dự án thương hiệu thời trang hoàn chỉnh. Runway to Business không chỉ đánh giá kiến thức chuyên môn mà còn kiểm chứng năng lực xây dựng và vận hành một thương hiệu thực tế.

Mỗi dự án được phát triển từ quá trình nghiên cứu thị trường, xác lập định vị thương hiệu, xây dựng chiến lược sản phẩm, kế hoạch vận hành, phân phối đến dự báo doanh thu và hiệu quả tài chính. Các dự án không dừng lại ở kế hoạch, sinh viên không chỉ trả lời câu hỏi “sản phẩm này đẹp như thế nào” mà là chứng minh “thương hiệu này tồn tại trên thị trường hay không”.

Hội đồng giám khảo gồm nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm về thời trang và kinh doanh thời trang.

Sinh viên trực tiếp xây dựng mô hình “pop-up store” (cửa hàng trải nghiệm) và hoàn thiện toàn bộ hệ thống nhận diện thương hiệu. Từ sản phẩm, hình ảnh truyền thông, không gian trưng bày đến trải nghiệm khách hàng được đầu tư nhằm truyền tải câu chuyện của từng thương hiệu.

Hội đồng giám khảo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang và kinh doanh gồm Á hậu Thảo Nhi Lê - nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Daphale, ông Lê Viết Thanh - nhà sáng lập và Giám đốc điều hành K&K Fashion, nhà thiết kế Tom Trandt - nhà sáng lập Moi Dien cùng các giảng viên của HSU.

Bà Nguyễn Ngọc Kiều Hân, Senior Brand Manager - Aldo Việt Nam, chia sẻ: “Tôi ấn tượng với tài năng của sinh viên Kinh doanh thời trang HSU. Không dừng lại ở sự sáng tạo trong bộ sưu tập, các bạn còn sở hữu tư duy chiến lược kinh doanh nhạy bén và thực sự hiểu rõ mọi bước đi cần thiết để thiết lập, vận hành bài bản một thương hiệu”.

Chung cuộc, thương hiệu “TAM” của 3 sinh viên Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Kim Uyên giành giải nhất và giải best pop-up (cửa hàng trải nghiệm ấn tượng nhất).

Cửa hàng trải nghiệm thương hiệu “TAM” - giải nhất và giải best pop-up tại Runway to Business 2026.

Giải nhì thuộc về thương hiệu “Soichi” của 2 sinh viên Lý Ly Phương và Trần Phương Uyên. Giải ba được trao cho thương hiệu “Seraphine Vail” của 2 sinh viên Nguyễn Xuân My và Lê Tâm Như. Giải thương hiệu ấn tượng nhất thuộc về nhóm của Võ Thị Quế Anh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Hoài Anh với thương hiệu “Sanct”.

Đào tạo những người làm chủ thương hiệu thời trang tương lai

Runway to Business phản ánh định hướng đào tạo đặc thù của chương trình Kinh doanh thời trang HSU, khi sinh viên chứng minh được khả năng xây dựng, vận hành và phát triển một thương hiệu trong môi trường thực tế. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực có khả năng kết nối giữa tư duy sáng tạo và tư duy kinh doanh.

Sinh viên được trang bị kiến thức từ khởi nghiệp thời trang, quản lý bán lẻ, quản lý chuỗi cung ứng, quản trị thương hiệu, quản trị chiến lược hàng hóa đến truyền thông marketing tích hợp trong thời trang.

Các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh tạo điều kiện sinh viên tiếp cận tài liệu quốc tế. Chương trình đạt chuẩn đánh giá chất lượng AUN-QA (Đông Nam Á), đồng thời hợp tác đào tạo cùng Trường École Conte thuộc Tập đoàn College de Paris (Pháp). Sinh viên được cấp chứng chỉ kinh doanh thời trang bởi College de Paris và có cơ hội được miễn giảm một số học phần khi tiếp tục học lên bậc thạc sĩ tại Pháp.

Sinh viên chương trình Kinh doanh Thời trang HSU tham dự Lễ Tốt nghiệp của Collège de Paris ở Maison de l’Océan năm 2025 tại Pháp.

NTK Tom Trandt cho biết với kinh nghiệm 10 năm điều hành doanh nghiệp thời trang, ông rất ấn tượng với tính thực chiến của chương trình Kinh doanh thời trang HSU. Đồng thời, khẳng định kiến thức về kinh doanh thời trang rất cần thiết cho những người muốn vào ngành, và chất lượng đào tạo năm nay sẽ giúp thị trường có thêm nhiều nhân lực chất lượng.

Theo thống kê năm 2024, 2025 và 2026, 100% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp. Nhiều cựu sinh viên đã xây dựng và phát triển các thương hiệu riêng như ETU Handkraft, Tu by Catu, Duc Studio, Phuong Ha Design, Aanlee, La Femme, Milac...

Thí sinh đăng ký xét tuyển trở thành tân sinh viên chương trình Kinh doanh thời trang HSU có cơ hội nhận học bổng tới 70% học phí toàn khóa năm 2026. Độc giả muốn biết thêm thông tin chi tiết có thể tham khảo tại website hoặc liên hệ hotline 02873007272.