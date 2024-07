Sinh viên ĐH FPT có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp quốc tế

Với sự hỗ trợ tối đa để truyền cảm hứng và duy trì ngọn lửa đam mê, Trường Đại học FPT được xem là “mảnh đất lành” của những sinh viên yêu thích nghiên cứu khoa học.

Nhiều sinh viên Trường Đại học FPT sớm được tham gia hội nghị quốc tế, có bài đăng tải trên nhiều tạp chí nghiên cứu khoa học uy tín nhờ sự năng lực nghiên cứu đáng nể, giảng viên tận tình hướng dẫn cũng như chế độ khích lệ xứng đáng từ nhà trường.

Hoàn thành 10 công trình nghiên cứu trong 4 năm học

Nguyễn Quỳnh Anh vừa hoàn thành bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ với số điểm đáng ngưỡng mộ. Đây cũng là nữ sinh có tới 10 bài báo được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín như IEEE, Data In Brief, IJACSA... trong 4 năm học, đồng thời đạt thành tích cao tại cuộc thi nghiên cứu khoa học FPT Edu Research Festival năm 2022, 2023.

Quỳnh Anh giành giải thưởng “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2023”.

Bước vào con đường nghiên cứu khoa học từ con số 0, nữ sinh may mắn được ThS Quách Luyl Đa tận tình hướng dẫn. “Khi trao đổi với thầy về định hướng tương lai, mình bày tỏ mong muốn thử sức với hoạt động nghiên cứu khoa học. Được tiếp lửa đam mê từ thầy cũng như nghiên cứu để phát triển nông nghiệp là động lực thôi thúc bản thân rất lớn. Từ đó, mình đã bắt tay vào nghiên cứu công trình đầu tiên”, Quỳnh Anh cho hay.

Hành trình nghiên cứu này giúp Quỳnh Anh có cơ hội đào sâu kiến thức chuyên môn, phát triển các kỹ năng và mở ra những cơ hội mới trong việc học cao hơn cũng như trên con đường làm khoa học.

Tự tin báo cáo tại các hội nghị quốc tế

Trở lại giảng đường ở tuổi 23, Nguyễn Tiến Phương chọn chuyên ngành Digital marketing tại Trường Đại học FPT phân hiệu Hà Nội làm điểm khởi đầu. Sau nhiều nỗ lực trong học tập, năm 2022, Phương bắt đầu dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học.

Tiến Phương (phải) dồn lực nghiên cứu vì được Trường Đại học FPT tài trợ về thủ tục và các chi phí tham gia hội nghị.

Chỉ trong thời gian ngắn, nam sinh chính thức giành suất tham gia Hội nghị Kỹ thuật công nghiệp và Hệ thống quản lý châu Á - Thái Bình Dương (APIEMS) được tổ chức tại Đài Loan (Trung Quốc). Cũng nhờ trải nghiệm đó, Phương dần nhận ra đam mê đến từ việc nghiên cứu khoa học và tiếp tục giành suất báo cáo tại APIEMS 2023 tổ chức ở Malaysia.

Phương đánh giá đây là hoạt động hữu ích và mang tính nâng cao so với các học phần. Bên cạnh tư duy logic và xử lý số liệu toán học được nâng cao, các kỹ năng về đọc, viết, thuyết trình tiếng Anh tại hội nghị quốc tế cũng được trau dồi.

Quán quân cuộc thi nghiên cứu khoa học 2 năm liên tiếp

Sở hữu bảng thành tích “khủng” với một số công trình được công bố trên tạp chí khoa học, ngôi vị quán quân cuộc thi FPT Edu Research Festival 2 năm liên tiếp là trái ngọt trên hành trình theo đuổii lĩnh vực “khô và khó” của Dương Thị Ngọc Mai.

“Trường Đại học FPT đưa mình tới với lĩnh vực này. Chương trình đào tạo gồm những môn liên quan tới nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên có kiến thức nền tảng để bắt đầu các dự án. Đồng thời, do được chọn làm khoá luận tốt nghiệp bằng đề tài khoa học, nên sinh viên trong trường sớm có đam mê theo đuổi con đường nghiên cứu”, Dương Thị Ngọc Mai cho hay.

Nữ thủ khoa khối ngành Kinh tế năm 2022 của Trường Đại học FPT bộc lộ đam mê nghiên cứu khoa học ngay từ năm 2.

Tham gia nghiên cứu khoa học thời sinh viên giúp Mai kết nối nhiều giảng viên và chuyên gia. Những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm sâu sắc trên nhiều lĩnh vực của các nhà khoa học giúp Mai dần xác định được con đường muốn theo đuổi cũng như cách để thực hiện điều đó.

Theo cả 3 bạn trẻ, phong trào nghiên cứu khoa học được nhiều sinh viên hưởng ứng nhờ sự góp sức rất lớn từ phía Trường Đại học FPT: Xây dựng phòng lab hiện đại, miễn phí kinh phí tham gia hội thảo, giảng viên truyền cảm hứng và hỗ trợ nhiệt tình về cả chuyên môn lẫn trang thiết bị, có chế độ khen thưởng xứng đáng khi công trình nghiên cứu khoa học được công bố... Bên cạnh đó, trường cũng như FPT Edu thường xuyên tổ chức các cuộc thi lớn về nghiên cứu khoa học, mở lớp học kỹ năng nghiên cứu, tổ chức hội thảo… nhằm tạo cơ hội tiếp cận, nuôi dưỡng và phát triển đam mê của sinh viên.