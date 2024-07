Siêu phẩm 'xe đạp chổng ngược' của Bellingham đắt giá đến mức nào

Những bàn thắng "xe đạp chổng ngược" được ví như "chén thánh" trong bóng đá vì nó thể hiện kỹ thuật, sự tự tin và bản lĩnh của người chơi.

Bàn thắng của Jude Bellingham ở phút 90+5 trong trận đấu giữa Anh và Slovakia đã đưa Tam sư "trở về từ cõi chết". Sau khi Bellingham san bằng tỷ số, Harry Kane đã đánh đầu vào lưới đối thủ để ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Anh, giúp thầy trò HLV Gareth Southgate ghi tên mình vào vòng tứ kết EURO 2024.

The Telegraph nói rằng pha tung người móc bóng của Bellingham không chỉ cứu "một Tam sư tuyệt vọng thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ nhất", mà còn là một trong những siêu phẩm vĩ đại nhất của đội tuyển Anh nếu xét cả về kỹ thuật lẫn ý nghĩa tại các giải đấu lớn như EURO hay World Cup.

Kỳ tích hiếm hoi

Những bàn thắng như của Bellingham thường được gọi là "cú đá xe đạp chổng ngược" hay "cú ngả bàn đèn". Đó là cú sút mà một cầu thủ thực hiện bằng cách tung người trên không (có thể theo phương thẳng đứng với mặt sân hoặc phương chéo) và dùng một chân văng lên sút quả bóng qua đầu để ghi bàn, chân kia kéo theo hướng ngược lại.

The New York Times nhận định những bàn thắng xe đạp chổng ngược từ lâu đã trở thành "chén thánh" trong bóng đá vì đó thực sự là kỳ tích hiếm hoi, kết hợp mọi sự xuất sắc từ cơ sinh học, kỹ thuật của người chơi cho đến thời điểm chuẩn xác và sự khéo léo tuyệt đối.

"Rất ít cầu thủ có đủ can đảm để thử một kỹ thuật khó như vậy trong tình huống của Bellingham, chứ đừng nói đến việc thực hiện nó một cách hoàn hảo", The Telegraph nhận định.

Khoảnh khắc bóng bay đến vị trí của tiền vệ 21 tuổi thực sự rất ngắn ngủi, nhưng anh ngay lập tức đưa ra quyết định, hoặc có thể theo bản năng, ngả người móc bóng. Anh bắt đầu và kết thúc quá trình này với đôi mắt luôn dán chặt vào quả bóng.

Bellingham ngả người móc bóng đẹp mắt trong trận đấu vòng 1/8 giữa Anh và Slovakia.

Thời điểm bàn thắng được ghi cũng thực sự khác biệt. Đó là phút bù giờ cuối trận đấu, khi đoàn quân HLV Southgate đang bị Slovakia dẫn 1-0 và nhiều khả năng rời EURO 2024 từ vòng 1/8. Lựa chọn của Bellingham cho thấy sự tự tin, bản lĩnh của một ngôi sao trẻ.

Trong lịch sử EURO, không có nhiều bàn thắng xe đạp chổng ngược. Trước Bellingham, Xherdan Shaqiricu là cầu thủ hiếm hoi thành công với cú đá dạng này tại giải đấu. Siêu phẩm của Shaqiricu được ghi trong trận Thụy Sĩ - Ba Lan ở vòng 1/8, được vinh danh là bàn thắng đẹp nhất mùa EURO 2016.

Tuy nhiên, khác với Bellingham, Shaqiricu đã không thể giúp Thụy Sĩ vượt qua vòng knock-out bằng siêu phẩm ngả bàn đèn này.

Cú lật bàn đèn đẹp nhất

Trong lịch sử bóng đá, không có nhiều cầu thủ có thể ghi bàn theo kiểu xe đạp chổng ngược. Số lượng này vốn đã ít, còn càng ngày càng hiếm hơn vì các đường tạt bóng bổng có xu hướng giảm, theo The New York Times. Mùa giải Premier League 2022-23 chứng kiến ​​số đường tạt bóng bổng được thực hiện ít hơn 9,4% so với mùa giải 2019-20.

Bàn thắng xe đẹp chổng ngược của Ronaldo.

Zlatan Ibrahimovic với hơn 400 bàn thắng trong sự nghiệp có hai cú đá xe đạp chổng ngược. Với chiều cao 1,95 m, cầu thủ này hoàn toàn phù hợp để phóng mình lên không trung và thực hiện tư thế móc bóng. Cristiano Ronaldo (cao 1,87 m) cũng từng có siêu phẩm lật bàn đèn. Olivier Giroud (cao 1,93 m) đã ghi bàn theo cách này cho cả câu lạc bộ và đội tuyển Pháp.

Ibrahimovic, Ronaldo và Giroud đều đã có hơn 600 lần ra sân, có hàng trăm trận đấu quốc tế và là những cầu thủ ghi bàn kỷ lục trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng tổng số bàn thắng lật bàn đèn của họ cũng chỉ tính trên đầu ngón tay.

Alan Shearer, một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Anh, chỉ ghi được một bàn thắng xe đạp chổng ngược trong sự nghiệp của mình.

"Đây là bàn thắng tệ nhất trong số những cú ngã người móc bóng", anh nói. Shearer cho rằng bàn thắng của Alejandro Garnacho trong màu áo Manchester United và cú đá của Trevor Sinclair vào lưới Barnsley là những siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" đẹp nhất trong lịch sử.

Shearer bắt đầu với bàn thắng của Garnacho: "Giật gân, ngoạn mục, anh ấy đang di chuyển khỏi khung thành nhưng hãy nhìn vào tốc độ suy nghĩ và khả năng giữ thăng bằng của anh ấy".

Shearer nói rằng những bàn thắng đẹp mắt như vậy cả thập kỷ mới có một. "Đó là sự tuyệt vời của nó và lý do mọi người lại yêu thích nó đến vậy".

Siêu phẩm ngả người sút bóng của Alejandro Garnacho.

Shearer khẳng định cú sút xe đạp chổng ngược là một kỹ thuật khó. Nhưng ghi bàn kiểu này không chỉ cần đến kỹ thuật,mà còn cần đến sự dũng cảm và thậm chí là kiêu ngạo của cầu thủ. Anh nói rằng Cristiano Ronaldo có "sự táo bạo để thử sức mình" trong trận Real Madrid - Juventus ở tứ kết Champions League 2017-18.

"Đó là điều nên thử. Trong tập luyện, các chàng trai luôn thử nó. Nhưng Ronaldo làm điều đó trên sân khấu lớn. Ronaldo có thể đã thử rất nhiều lần vì anh ấy là cầu thủ giỏi. Nếu một cầu thủ chơi kém hơn thử điều đó, có thể những đồng đội xung quanh sẽ nói: 'Anh đang làm cái quái gì vậy, anh bạn?'", Shearer chia sẻ.