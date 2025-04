Siêu phẩm của Valverde giúp Real Madrid giành 3 điểm

Trận đấu ở vòng 32 La Liga rạng sáng 21/4 tưởng chừng sẽ khép lại với kết quả hòa không bàn thắng khi hàng công Real Madrid liên tục bế tắc trước hàng thủ chơi kín kẽ của Bilbao - đội tung ra đội hình xoay tua với nhiều gương mặt dự bị. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm quyết định, Valverde tận dụng sai lầm từ một pha phá bóng hỏng của hàng thủ đối phương để tung cú sút tuyệt đẹp không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Trước đó, Vinicius Junior từng làm nổ tung khán đài Bernabéu với pha lập công ở phút 79, nhưng bàn thắng bị từ chối sau khi VAR xác định Endrick đã việt vị trong tình huống tham gia pha bóng trước đó.

Chiến thắng quý như vàng giúp Real Madrid có 69 điểm, kém 4 điểm so với đội đầu bảng Barcelona. Đây cũng là màn trở lại đầy bản lĩnh sau thất bại trước Arsenal ở Champions League hồi giữa tuần. Họ hiện tạo ra khoảng cách 6 điểm so với kình địch cùng thành phố - Atletico Madrid, đội vừa bất ngờ gục ngã 0-1 trước Las Palmas.

Trong khi đó, Athletic Bilbao giữ nguyên vị trí thứ 4 với 57 điểm - nhưng đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Một chiến thắng mang đậm dấu ấn cá nhân, nhưng cũng thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn - Real Madrid vẫn còn nguyên hy vọng xưng vương La Liga mùa này.

