Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Siêu máy tính nhanh nhất thế giới không phải của Mỹ

  • Thứ bảy, 27/6/2026 08:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

LineShine từ Trung Quốc sử dụng nhiều công nghệ nội địa, sở hữu tốc độ tính toán nhanh nhất thế giới hiện nay.

Siêu máy tính LineShine. Ảnh: LineShine.

Theo bảng xếp hạng Top500 (500 siêu máy tính mạnh nhất) cập nhật ngày 23/6, LineShine của Trung Quốc dẫn đầu với tốc độ tính toán nhanh hơn 22% so với hệ thống xếp thứ 2, El Capitan từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (California, Mỹ).

LineShine có sức mạnh tính toán gần 2,2 exaflop/s (2,2 tỷ tỷ phép tính mỗi giây), còn El Capitan có sức mạnh 1,8 exaflop/s. Đứng thứ 3 là Frontier từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge (1,35 exaflop/s).

Theo WSJ, siêu máy tính có kích thước tương đương sân tennis, được dùng cho nghiên cứu khoa học tiên tiến và một số ứng dụng như dự đoán bão, xác định vị trí mỏ dầu hay quân sự. Tại Mỹ, chính phủ sử dụng El Capitan để duy trì kho vũ khí hạt nhân cùng vài nhiệm vụ khác.

Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản cạnh tranh cho vị trí siêu máy tính nhanh nhất. Năm 2010, một máy tính của Trung Quốc lần đầu giành chiến thắng.

Bảng xếp hạng được công bố 2 lần/năm. Vào 2023, Trung Quốc ngừng tham gia Top500. Trong giai đoạn này, các chuyên gia cho biết một máy tính của Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu, song không có dữ liệu chứng minh.

Lần cập nhật mới nhất của Top500 có sự góp mặt của LineShine, xây dựng bởi Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc tại Thâm Quyến.

Được ra mắt vào tháng 4, LineShine trang bị bộ xử lý trung tâm (CPU) phát triển trong nước thay vì hệ thống đồ họa (GPU) như hầu hết siêu máy tính hàng đầu khác. Nhiều bộ phận khác như chip nhớ, mạng và hệ thống tản nhiệt cũng sử dụng công nghệ nội địa.

"Thành công của LineShine đánh dấu bước tiến lịch sử cho ngành công nghiệp siêu máy tính Trung Quốc trong việc xây dựng hệ sinh thái phần cứng và phần mềm độc lập, bất chấp những hạn chế về công nghệ nước ngoài", trung tâm siêu máy tính Thâm Quyến cho biết.

Từ năm 2015, chính phủ Mỹ hạn chế đơn vị phát triển siêu máy tính Trung Quốc tiếp cận một số công nghệ, chẳng hạn như chip Intel và phần cứng khác. Chính quyền Joe Biden sau đó chặn nước này mua GPU tiên tiến, chủ yếu do Nvidia sản xuất, cùng các công cụ bán dẫn.

Dù được thiết kế xử lý nhiều vấn đề, hầu hết đơn vị tại Mỹ hay Trung Quốc chưa sử dụng siêu máy tính truyền thống để phát triển và vận hành hệ thống AI, chẳng hạn như mô hình ngôn ngữ lớn đứng sau các chatbot phổ biến.

Trong lĩnh vực AI, các hệ thống này ngày càng mạnh hơn về hiệu năng tính toán. Ví dụ, một nghiên cứu công bố năm 2025 cho thấy Colossus mạnh hơn El Capitan theo một số tiêu chí. Colossus là siêu máy tính phát triển bởi xAI (công ty AI do Elon Musk thành lập), không tham gia bảng xếp hạng Top500.

Lu Yutong, nhà thiết kế chính của LineShine, cho biết hệ thống có thể phục vụ cả mô phỏng khoa học truyền thống và xử lý AI. Tuy vậy, một số chuyên gia lo ngại khả năng xử lý AI của LineShine kém hơn các hệ thống chuyên dụng do phần cứng không được tối ưu.

Những câu hỏi chúng ta phải đối mặt trong thế giới AI

Chúng ta có rất nhiều câu hỏi về thế giới AI, mà đó đều là những nghi hoặc không dễ có ngay đáp án.

Cuốn sách Thời đại AI - Và tương lai loài người chúng ta trình bày cách AI làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với tri thức, chính trị và xã hội. Mục tiêu tối thượng của cuốn sách này là giải thích về AI và cung cấp cho độc giả những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong những năm tới lẫn bộ công cụ để bắt đầu trả lời chúng.

Hỗn loạn trong 90 phút tồn tại của siêu AI mạnh nhất thế giới

Các nhân viên tại công ty AI Anthropic tỏ ra cực kỳ hoang mang khi chính quyền Tổng thống Trump bất ngờ ra lệnh giới hạn các mô hình AI mới nhất của họ chỉ sau 90 phút.

15:29 20/6/2026

Siri không phải bạn gái ảo

Đại diện Apple cho rằng người dùng nên giải quyết sự cô đơn ngoài đời, và Siri AI không muốn trở thành bạn tình.

16:12 13/6/2026

Mỹ ‘tuýt còi’, siêu AI thông minh nhất thế giới phải đóng cửa

Claude Fable 5 và Mythos 5 mới ra mắt 3 ngày đã bị thu hồi sau yêu cầu từ nhà chức trách Mỹ.

09:12 13/6/2026

Phúc Thịnh

siêu máy tính LineShine máy tính nhanh nhất LineShine Trung Quốc máy tính mạnh nhất siêu máy tính Mỹ LineShine Frontier El Capitan California AI Trung Quốc Mỹ CPU GPU siêu máy tính hệ thống vận hành xử lý exaflop

Đọc tiếp

Canh giac tro lua Adobe hinh anh

Cảnh giác trò lừa Adobe

16 giờ trước 17:02 26/6/2026

0

Một người dùng Photoshop bản quyền phát hiện tài khoản bị trừ thêm 1,5 triệu đồng mỗi tháng bởi hóa đơn Adobe giả mạo, có thể bị đánh cắp thông tin từ trước.

Nhung san pham Apple vua tang gia dem qua hinh anh

Những sản phẩm Apple vừa tăng giá đêm qua

19 giờ trước 13:48 26/6/2026

0

Đợt điều chỉnh giá bất thường của Apple khiến hàng loạt thiết bị công nghệ tại Việt Nam tăng mạnh tới 25%, hệ quả từ cơn sốt AI làm cạn kiệt nguồn cung chip nhớ toàn cầu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý