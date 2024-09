Siêu du thuyền bị đắm chứa dữ liệu tình báo nhạy cảm?

Giới chức trách Italy lo ngại về ổ cứng nhạy cảm của ông trùm công nghệ Mike Lynch, người đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu ​​Bayesian vào tháng trước.

Thuyền cứu hộ tại hiện trường vụ chìm du thuyền hạng sang Bayesian ngoài khơi bờ biển Porticello, Sicily, vào ngày 23/8. Ảnh: Jonathan Brady/PA.

Các quan chức Italy xác nhận yêu cầu tăng cường an ninh xung quanh vụ đắm tàu Bayesian sau khi có lo ngại rằng vật liệu trong két chống thấm nước trên tàu có thể gây chú ý với các chính phủ nước ngoài, theo Guardian.

Các công tố viên Italy lo ngại rằng những người có ý đồ đánh cắp sẽ tìm cách tiếp cận xác tàu để trộm đồ trang sức đắt tiền và các vật có giá trị khác, bao gồm dữ liệu tình báo, CNN dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết hôm 21/9.

Dữ liệu nhạy cảm

Các nhà chức trách được cho là đang lo ngại rằng hai ổ cứng siêu mã hóa trong két chống thấm nước của du thuyền chìm có thể rơi vào tay kẻ xấu.

Siêu du thuyền ​​Bayesian chìm trong một cơn bão dữ dội ngoài khơi bờ biển Sicily vào ngày 19/8, cướp đi sinh mạng của 7 trong số 22 hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu, bao gồm tỷ phú Lynch, 59 tuổi và con gái 18 tuổi của ông.

Giới chức trách Italy đã xác nhận với CNN rằng các ổ cứng nói trên có thể là mối quan tâm với các chính phủ nước ngoài, bao gồm Nga và Trung Quốc, và họ đã yêu cầu bảo vệ chặt chẽ con tàu bằng hệ thống giám sát trên mặt nước và dưới nước.

"Yêu cầu chính thức đã được thông qua và triển khai để tăng cường an ninh cho xác tàu cho đến khi có thể đưa tàu ra", ông Francesco Venuto thuộc cơ quan bảo vệ dân sự Sicilia nói với CNN.

Mối quan ngại tập trung vào các ổ cứng được ông Lynch mang theo. Những người sống sót được cho là đã nói với các công tố viên Italy rằng tỷ phú Anh "không tin tưởng các dịch vụ đám mây (Internet)" và giữ dữ liệu cá nhân bên mình.

Ông Lynch được cho là có mối liên hệ với các cơ quan tình báo Anh, Mỹ cùng các cơ quan khác và đã bán Darktrace, một công ty trí tuệ nhân tạo an ninh mạng do ông sáng lập, cho tỷ phú người Mỹ Orlando Bravo, đồng sáng lập kiêm đối tác quản lý của Thoma Bravo có trụ sở tại Chicago, trong một thỏa thuận trị giá 5 tỷ USD vào đầu năm nay.

Công ty có trụ sở tại Cambridge này được đồng sáng lập vào năm 2013 bởi Stephen Huxter, một nhân vật cấp cao trong đội phòng thủ mạng của MI5, người đã trở thành giám đốc điều hành tại Darktrace.

Huxter đã thuê Andrew France, một cựu chiến binh 30 năm của GCHQ, cơ quan tình báo và an ninh của Anh, làm giám đốc điều hành của công ty. Cựu giám đốc MI5 Jonathan Evans cũng ngồi trong hội đồng quản trị của Darktrace, cùng với Jim Penrose, một cựu chiến binh 17 năm của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, cùng với một số nhân vật khác trong lĩnh vực an ninh, theo Politico.

Công ty trước đây của Lynch, Autonomy, từng được ông bán cho Hewlett-Packard vào năm 2011, cũng có liên quan đến các cơ quan chính phủ Anh và Mỹ, được cho là chuyên về "hệ thống nghe lén máy tính tiên tiến".

Một quan chức tham gia vào kế hoạch trục vớt du thuyền đã nêu ra nguy cơ ổ cứng của ông Lynch chứa thông tin thuộc hàng tuyệt mật, bao gồm mật mã và dữ liệu nhạy cảm khác, có thể rơi vào tay các nhân tố nước ngoài, theo CNN.

Lo ngại

Các thợ lặn đã tìm kiếm du thuyền Bayesian bằng camera từ xa trước khi trục vớt. Họ dự kiến ​ hoàn thành các cuộc khảo sát xác tàu trong tuần tới.

Các công tố viên Italy đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ chìm du thuyền, diễn ra khi ông Lynch, các thành viên gia đình, luật sư và nhân viên ngân hàng của ông đang ăn mừng việc vị tỷ phú được tuyên trắng án vào tháng 6 về các cáo buộc gian lận liên quan đến việc bán Autonomy trị giá 11 tỷ USD cho Hewlett-Packard vào năm 2011.

Hewlett-Packard gần đây cho biết họ có kế hoạch theo đuổi vụ kiện dân sự trị giá 4 tỷ USD chống lại ông Lynch, khẳng định động thái này là "vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông", trong phán quyết của tòa án dân sự Vương quốc Anh năm 2022 về vụ mua lại công ty.

Vụ chìm tàu ​​Bayesian trong một cơn bão bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của Lynch, 59 tuổi; con gái ông, Hannah, 18 tuổi; luật sư người Mỹ Chris Morvillo và vợ, Neda; nhân viên ngân hàng người Anh Jonathan Bloomer và vợ, Judy; và đầu bếp trên du thuyền, Recaldo Thomas.

Cha con tỷ phú Mike Lynch đều thiệt mạng trên du thuyền. Ảnh: Tancredi Group, Zumapress.

Công tố viên địa phương Ambrogio Cartosio nói với CNN rằng chưa có vật dụng cá nhân nào, bao gồm máy tính, đồ trang sức hoặc ổ cứng của ông Lynch, được tìm thấy trên tàu, mặc dù thiết bị liên quan đến hệ thống dẫn đường đã được tháo dỡ để giúp xác định lý do du thuyền chìm chỉ vài phút sau khi cơn bão ập đến, trong khi nó được thiết kế để chống chọi với tình huống như vậy và các tàu khác gần đó vẫn nổi.