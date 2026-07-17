'Siêu' dự án tâm linh gần 19.000 ha của Xuân Trường dừng hoạt động

Dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc quy mô gần 19.000 ha tại Thái Nguyên do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đầu tư đã chính thức chấm dứt hoạt động.

Theo kế hoạch ban đầu, các hạng mục giai đoạn 1 của dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc sẽ hoàn thành trong năm 2019 và bắt đầu đón khách cùng năm. Ảnh: TN.

Sở Tài chính Thái Nguyên vừa ban hành Quyết định số 297 về việc chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường.

Theo văn bản, dự án đã chậm tiến độ khoảng 5,5 năm so với tiến độ được phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1674/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên. Theo quyết định này, dự án phải hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2020. Đồng thời, qua đối chiếu với các quy định hiện hành, dự án không đủ điều kiện để điều chỉnh dự án đầu tư.

Trước đó, vào tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đã đồng ý chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường, đồng thời giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung và ban hành văn bản thông báo theo quy định.

Được biết, dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc được triển khai từ năm 2016 với diện tích sử dụng đất khoảng 18.940 ha, trong đó diện tích hồ Núi Cốc khoảng 2.500 ha.

Điểm nhấn của dự án là Chùa Tháp Phật Giáo cao 150 m, cùng nhiều hạng mục như sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền và làng văn hóa các dân tộc… Tổng mức đầu tư dự án khoảng 15.000 tỷ đồng .

Theo kế hoạch, dự án có thời gian thực hiện trong 20 năm, chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2016 đến 2020, theo dự kiến ban đầu, các hạng mục đầu tư sẽ hoàn thành trong năm 2019 và bắt đầu đón khách du lịch, phật tử và người dân ngay trong năm này. Giai đoạn 2 dự kiến triển khai trong 15 năm, từ năm 2020 đến năm 2035.

Mục tiêu của dự án là kết nối các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh lân cận, khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh và du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường được thành lập từ năm 1993. Chủ doanh nghiệp là ông Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1964), một doanh nhân nổi tiếng thường được biết đến với tên gọi "đại gia Xuân Trường".

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư của nhiều dự án du lịch tâm linh nổi tiếng như Tam Chúc, chùa Bái Đính… Không chỉ đầu tư các "siêu" dự án tâm linh, trong lĩnh vực hạ tầng, Xuân Trường còn là nhà thầu quen thuộc tại nhiều dự án giao thông trọng điểm như đường nối TP Hạ Long (cũ) với cầu Bạch Đằng; tuyến nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45...

Đáng chú ý, vào tháng 6 năm ngoái, doanh nghiệp này đã có văn bản đề xuất đầu tư, kêu gọi đầu tư xây dựng cùng lúc nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn tại Ninh Bình, trong đó có dự án sân bay quốc tế.