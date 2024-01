Siêu đám cưới ở Quảng Ninh: Dựng rạp 1.500 m2, đãi khách 28 triệu/mâm

Những thông tin về siêu đám cưới của ái nữ nhà đại gia đất mỏ như cô dâu nhận được những món quà trang sức đắt giá, vàng đeo đầy cổ và tay; Thực đơn đãi khách trị giá 28 triệu đồng/mâm gồm các món ăn sang trọng như cua hoàng đế rang muối hành, bào ngư nấu nấm đông cô, gà hầm hoa đông trùng hạ thảo... đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Xác nhận với VietNamNet, Hà Vy cho biết đây là hình ảnh lễ ăn hỏi và đám cưới của cô diễn ra ngày 30 và 31/12/2023 tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Cô dâu Hà Vy và chú rể Thành Kiên cùng sinh năm 1998, là bạn học chung từ thời cấp 3. Sau gần 10 năm bên nhau, cặp đôi quyết định về chung nhà bằng một đám cưới đình đám. "Thời mới đi học, hai chúng em không ưa nhau mấy nhưng không hiểu sao sau này lại tìm đến bên nhau", cô dâu 9X bật mí.

Nhà cô dâu và chú rể cách nhau chỉ hơn 1km. Trong ngày ăn hỏi, đàng trai đã điều 11 chiếc xe điện chở theo 11 tráp lễ rất sang trọng tới nhà gái. Hôm sau, trong lễ rước dâu, 22 siêu xe như Rolls-Royce, Jaguar, Lexus, Porsche... diễu hành trên phố đưa cặp đôi tới hôn trường trong sự hân hoan chúc phúc của mọi người.

Trước những đồn đoán của cộng đồng mạng về việc nhận được của hồi môn trị giá hàng chục tỷ trong hôn lễ, Hà Vy cười nói: "Những món quà cưới của vợ chồng em nhận được đa dạng và phong phú. Nhưng điểm chung, là giá trị tinh thần của những món quà đó rất có ý nghĩa đối với em".

Mong muốn ngày trọng đại của đời mình có điểm nhấn, Hà Vy và em gái lên ý tưởng tạo dựng một tiết mục thật đặc biệt. "Bình thường, những sự kiện như 20/10, tất niên... của gia đình, hai chị em cũng hay 'tạo nét' bằng những điệu nhảy sáng tạo. Lần này, em và anh em bạn bè thân thiết phải tập luyện liên tục 1 tuần cùng nhau. Cứ rảnh là 9 người chúng em lại tụ tập nhau để tập 2 bài nhảy trong ngày cưới của em", Hà Vy kể lại.

Toàn bộ đám cưới và đám hỏi của cặp đôi 9X, từ nhà rạp, hoa trang trí, cho tới tráp lễ và dàn bê lễ... đều sử dụng màu xanh - trắng là chủ đạo.

Trao đổi với VietNamNet, anh Trần Trọng Phương - đơn vị tổ chức sự kiện đình đám này cho biết: "Cách đây 1 tháng, chúng tôi nhận được hợp đồng tổ chức đám cưới. Thực sự, chỉ 1 tháng chuẩn bị đám cưới với quy mô như thế này là rất gấp. Chúng tôi phải huy động hơn 40 nhân công làm liên tục trong 8 ngày đêm mới dựng xong rạp sự kiện rộng 1.500m2".

Từ cổng hoa, backdrop, đồ trang trí, sân khấu, phông cưới, đường dẫn... đều được thiết kế theo ý tưởng của cô dâu chú rể. Toàn bộ hoa tươi gồm 80% hoa hồng nhập khẩu và 20% hoa thạch thảo trắng sử dụng trang trí đám cưới của Hà Vy được 10 thợ cắm hoa lành nghề cắm trong 2 ngày mới hoàn thành. Riêng phần rạp có mái trong suốt làm từ PVC, may mới 100% và kéo dài 150m là đã thể hiện độ chịu chi của gia chủ, anh Phương bật mí.

"Em hơi bất ngờ khi đám cưới của mình được mọi người quan tâm. Em cảm thấy hạnh phúc khi lan tỏa được niềm vui về tình yêu đích thực của mình cho mọi người", Hà Vy nói.

