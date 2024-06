Sĩ tử Hà Nội tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều nay, Chu Hà An (học sinh trường THPT Chu Văn An) được mẹ đưa đến điểm thi. Mới tháng trước, em bị tai nạn khiến bàn chân bị lật, phải bó bột và nẹp dài ngày để hồi phục. “Khó khăn trong đi lại nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc làm bài thi. Em không quá lo lắng vì đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm vào Học viện Ngoại giao", Hà An chia sẻ.