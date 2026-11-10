ShopeeFood mở đại tiệc món ngon, tung loạt ưu đãi dịp 11/11

Dịp 11/11, ShopeeFood triển khai chương trình “Đại tiệc nhân đôi, món ngon gấp bội” với ưu đãi từ nhiều thương hiệu F&B, 3 tầng voucher và ưu đãi đặt đơn nhóm.

Cuối năm là thời điểm công việc bận rộn hơn với hàng loạt deadline nối tiếp. Giữa lịch trình dày đặc, một bữa ăn ngon để nạp năng lượng hay buổi tụ tập xả hơi bên người thân, bạn bè, đồng nghiệp giúp mọi người “lên dây cót” tinh thần. Dịp 11/11 này, ShopeeFood mang đến chương trình “Đại tiệc nhân đôi, món ngon gấp bội” với loạt deal ẩm thực giá tốt.

Chiêu đãi vị giác từ loạt thương hiệu yêu thích

Sự góp mặt của thương hiệu F&B quen thuộc cùng ưu đãi dành riêng cho người dùng là điểm nhấn trong mỗi mùa đại tiệc của ShopeeFood. Dịp 11/11 này, loạt cái tên như Katinat, Phúc Long, Highlands Coffee, The Coffee House, Starbucks, Popeyes, Jollibee, Domino’s Pizza, Bento Delichi, Cơm tấm Phúc Lộc Thọ… tiếp tục góp mặt, mang đến món ăn, thức uống cho nhiều khẩu vị.

Ưu đãi từ nhiều thương hiệu F&B quen thuộc có mặt trên ShopeeFood dịp 11/11.

Với bữa ăn đầy đặn để chia sẻ cùng bạn bè, Domino’s Pizza có deal 1.000 đồng hoặc mua một tặng một. Khi mua một Pizza Seafood, Traditional & Meat Lovers, Seafood Cocktail Pizza hoặc Super Topping Pizza size M/L, người dùng được mua thêm một Pizza Kid Favors, Hawaiian, Cheesy Shrimp hoặc Beef Pizza 7 inch với giá 1.000 đồng. Khi mua Pizza Cheese Marina 9 inch, người dùng được tặng Pizza Hải Sản Ocean Mania 7 inch.

Cơm tấm Phúc Lộc Thọ cũng tham gia đại tiệc với loạt deal 1.000 đồng. Người dùng có thể mua thêm cơm bì chả hoặc bì trứng giá 1.000 đồng cho đơn từ 65.000 đồng, hoặc mua thêm canh rong biển giá 1.000 đồng cho đơn từ 120.000 đồng.

Người yêu thích hương vị trà đậm đà có thể chọn bộ đôi hồng trà sữa và trà Ô Long sữa của Phúc Long giá 79.000 đồng. Highlands Coffee tung deal 1 đồng cho món bạc xỉu, PhinĐi kem sữa, trà thanh đào, trà thạch vải, bánh mì que hoặc bánh croissant với hóa đơn từ 99.000 đồng.

Ưu đãi đa dạng từ món chính đến thức uống giúp người dùng thoải mái lựa chọn và kết hợp món ngon hợp khẩu vị trong dịp 11/11.

Tiết kiệm chi phí ăn uống nhờ 3 tầng ưu đãi

Trong dịp này, người dùng còn được ShopeeFood áp dụng 3 tầng ưu đãi nối tiếp, phù hợp từ bữa ăn thường nhật đến những lần tụ họp ngẫu hứng.

Chương trình “Đại tiệc nhân đôi, món ngon gấp bội” của ShopeeFood diễn ra dịp 11/11.

Mở màn chuỗi ưu đãi là bộ sưu tập voucher “Đại tiệc món ngon giảm tới 50%”. Người dùng có thể săn mã giảm 50% (tối đa 25.000 đồng) cho đơn từ 50.000 đồng, giảm 35% (tối đa 110.000 đồng) cho đơn từ 50.000 đồng, giảm 30% (tối đa 110.000 đồng) cho đơn từ 90.000 đồng và giảm 20% (tối đa 1 triệu đồng) cho đơn từ 40.000 đồng. Số lượng mã có hạn và áp dụng cho danh sách cửa hàng nhất định.

Người dùng chọn món yêu thích và áp mã ưu đãi phù hợp để tiết kiệm chi phí.

ShopeeFood còn áp dụng ưu đãi “mua nhiều, giảm nhiều”. Hệ thống tự động giảm trực tiếp vào giá món (số lượng ưu đãi có hạn) khi đơn hàng đạt giá trị tối thiểu 120.000 đồng, mức giảm tối đa 30.000 đồng.

Ngoài ra, ưu đãi vận chuyển 11.000 đồng cho đơn từ 50.000 đồng (trong phạm vi 3 km) giúp người dùng gọi món từ quán quen và thưởng thức mà không mất công di chuyển.

Ưu đãi riêng cho tính năng đặt đơn nhóm

Niềm vui ăn uống nhân lên khi người dùng thưởng thức món ngon bên người thân, chi phí cũng tiết kiệm hơn nhờ ưu đãi dành riêng cho tính năng đặt đơn nhóm của ShopeeFood dịp 11/11.

Tính năng đặt đơn nhóm giúp gia đình, nhóm bạn gọi món chung với chi phí tiết kiệm hơn.

Khi đặt đơn nhóm có tổng giá trị từ 70.000 đồng trở lên và nhập mã 1111SPFDATNHOM, người dùng được giảm 20% (tối đa 105.000 đồng, áp dụng đến ngày 10/11) và giảm 25% (tối đa 105.000 đồng, áp dụng riêng ngày 11/11). Từ buổi hẹn hò tại nhà, bữa cơm gia đình đến buổi tụ tập cùng đồng nghiệp, bạn bè, tính năng đặt đơn nhóm giúp việc gọi món chung thuận tiện hơn.

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