ShopeeFood đồng hành tài xế mới cho khởi đầu thuận lợi, gắn bó lâu dài

ShopeeFood triển khai chương trình ưu đãi tuyển dụng dành cho tài xế mới, tạo điều kiện để việc gia nhập đội ngũ “tài cam” trở nên dễ dàng hơn.

Từ những bước khởi đầu suôn sẻ, ShopeeFood hướng đến mục tiêu đồng hành lâu dài, mang lại công việc ổn định cho đối tác tài xế.

Thủ tục đơn giản, khởi đầu dễ dàng

Nhằm tháo gỡ rào cản thường gặp khi bắt đầu công việc mới, ShopeeFood đơn giản hóa thủ tục đăng ký để quy trình nhanh chóng và rõ ràng hơn. Cụ thể, ứng viên có thể đăng ký hồ sơ cá nhân (đính kèm CCCD, bằng lái xe máy và giấy đăng ký xe máy) thông qua ứng dụng hoặc website dành riêng cho tài xế. Toàn bộ thủ tục được xử lý trong vòng 24h (không tính cuối tuần).

Quy trình đăng ký tinh gọn nhận được phản hồi tích cực từ tài xế mới. Anh Quốc Nam (25 tuổi, Hà Nội), tài xế của ShopeeFood đăng ký trong tháng 8, cho biết: “Ban đầu tôi nghĩ thủ tục sẽ rắc rối, nhưng thực tế chỉ cần điền hồ sơ trực tuyến. Đến văn phòng được nhân viên hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình. Sau khi hoàn thành các bước là tôi có thể chạy ngay đơn đầu tiên. Tính từ lúc đăng ký đến khi tài khoản được kích hoạt chưa đến 24h, nhanh gọn và tiện lợi”.

Trong vòng 24h tính từ lúc đăng ký (trừ cuối tuần), các bác tài ShopeeFood đã có thể chạy đơn hàng đầu tiên.

Bên cạnh đăng ký dễ dàng, tài xế ShopeeFood còn có thể lựa chọn hình thức làm việc phù hợp nhu cầu như hoạt động tự do theo khung giờ linh hoạt; hoạt động theo khung giờ cố định; nhận đa dạng đơn hàng từ đồ ăn, siêu thị đến giao hàng hỏa tốc. Nhờ đó, dù muốn tranh thủ thời gian nhàn rỗi để tăng thêm thu nhập hay tìm kiếm công việc ổn định lâu dài, tài xế đều có thể đồng hành ShopeeFood.

Ưu đãi đa dạng, tối ưu chi phí cho tài xế mới

Ngoài đơn giản hóa thủ tục, ShopeeFood triển khai đa dạng chương trình ưu đãi cho tài xế mới trên toàn quốc dịp này. Một trong những chương trình hấp dẫn là “Ưu đãi đồng phục” chỉ từ 80.000 đồng, áp dụng cho tài xế đăng ký mới tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác.

Đặc biệt, nhằm giảm bớt rào cản tài chính ban đầu, ShopeeFood không yêu cầu ký quỹ với mô hình hoạt động HUB Food trong vòng 2 tháng sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tại Hà Nội.

Ưu đãi về đồng phục, cam kết không ký quỹ từ ShopeeFood giúp tài xế mới tối ưu chi phí.

Không dừng ở hỗ trợ ban đầu, ShopeeFood chú trọng xây dựng môi trường gắn bó lâu dài cho đội ngũ tài xế. Những hoạt động gắn kết như ngày hội “Gia đình tài cam 2025” hay giải bóng đá nội bộ “Phù Đổng giao đơn 2025” tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và tiếp thêm động lực cho các bác tài. Song hành với đó, ShopeeFood liên tục mở rộng thị trường, tăng trưởng đơn hàng và triển khai chính sách hỗ trợ thu nhập, góp phần mang đến sự ổn định và bền vững cho công việc giao nhận.

Hoạt động gắn kết tạo cơ hội để đội ngũ tài xế thêm kết nối cộng đồng cũng như đồng hành lâu dài cùng ShopeeFood.

Bên cạnh đó, toàn bộ thông tin về chính sách, cách thức triển khai tính năng mới đều được ShopeeFood cập nhật kịp thời qua website, ứng dụng đối tác tài xế, giúp bác tài chủ động quản lý công việc và an tâm đồng hành nền tảng.

Thông qua quy trình đăng ký đơn giản và chính sách hỗ trợ thiết thực, ShopeeFood mong muốn cho đội ngũ tài xế có khởi đầu thuận lợi, tạo nền tảng để duy trì nguồn thu nhập ổn định và hướng đến xây dựng cuộc sống gắn bó lâu dài với nghề, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu đặt món của người tiêu dùng ngày càng tăng cao.