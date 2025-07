Shin Se Kyung bị dọa tạt axit hơn 400 lần

Kim, người đăng khoảng 450 bài viết đe dọa, công kích Shin Se Kyung, mới đây bị tuyên án 8 tháng tù giam.

Ngày 5/7, tờ Chosun đưa tin Tòa án Quận phía Đông Seoul tuyên án 8 tháng tù giam đối với một phụ nữ 35 tuổi, họ Kim, vì tội đe dọa và xúc phạm Shin Se Kyung qua hàng trăm bình luận ác ý trên mạng.

Theo thông báo từ Tòa án Hình sự số 3 thuộc Tòa án Quận phía Đông Seoul, Kim vi phạm Đạo luật Hình sự Hàn Quốc về tội đe dọa và xúc phạm. Từ 6/2024 đến 8/2024, Kim đăng khoảng 450 bài viết trên các bảng tin của diễn đàn DC Inside, nhắm vào Shin Se Kyung. Nội dung các bài đăng bao gồm đe dọa tấn công bằng axit, xúc phạm thể chất và tình dục, đồng thời lan truyền thông tin sai sự thật về gia đình, bạn bè, người hâm mộ của nữ diễn viên.

Kim thừa nhận mọi cáo buộc tại phiên tòa, nhưng không đưa ra lý do cụ thể cho hành vi của mình. Thẩm phán Lee Ho Dong tuyên bố: “Bị cáo đã gây ra đau khổ tinh thần nghiêm trọng cho nạn nhân, một người nổi tiếng, mà không có lý do chính đáng. Hành vi này phải nhận hình phạt nghiêm khắc”.

Diễn viên Shin Se Kyung. Ảnh: The Present Company.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét việc Kim không có ý định thực hiện các hành vi gây hại kể trên. Do đó, tòa án đưa ra mức án nhẹ hơn so với yêu cầu 2 năm tù trước đó từ bên công tố vào 26/6.

Shin Se Kyung nổi tiếng qua các phim như The Bride of Haebaek và Arthdal Chronicles đã phải đối mặt với làn sóng bắt nạt trực tuyến trong nhiều năm. Công ty quản lý của cô, The Present Company, cho biết họ đã phát hiện các bài đăng ác ý từ đầu năm 2024 và gửi nhiều cảnh báo, nhưng tình trạng không cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, công ty đệ đơn khiếu nại hình sự.

The Present Company tuyên bố: “Phán quyết này không chỉ bảo vệ Shin Se Kyung mà còn là tiền lệ pháp lý quan trọng, cảnh báo xã hội về hậu quả của bắt nạt trực tuyến”. Họ nhấn mạnh các hành vi quấy rối không chỉ gây tổn thương cá nhân mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành giải trí Hàn Quốc.

Shin Se Kyung sinh năm 1990, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, nổi tiếng với vai diễn trong Deep Rooted Tree, The Girl Who Sees Smells, Rookie Historian Goo Hae-ryung…