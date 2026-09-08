SHBFinance đổi tên thành SFinance

SHBFinance chính thức công bố thay đổi thương hiệu thành SFinance cùng logo, hệ thống nhận diện mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới.

Ngày 24/8, SHBFinance chính thức đổi tên thương hiệu thành SFinance, đồng thời giới thiệu logo và hệ thống nhận diện mới. Theo SFinance, việc tái định vị thương hiệu là một phần trong quá trình chuyển đổi toàn diện hơn về chiến lược và năng lực tổ chức của công ty.

Quá trình chuyển đổi này đã được chuẩn bị và triển khai trong nhiều năm, bắt đầu từ mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa SHB và Krungsri, được chính thức thiết lập thông qua thỏa thuận ký kết vào năm 2021.

Bộ nhận diện của SFinance được thiết kế theo hướng đơn giản, trẻ trung và phù hợp với môi trường số. Logo sử dụng hai chữ “SF”, vừa kế thừa tên gọi SHBFinance và nền tảng gần một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, vừa thể hiện bản sắc riêng trong giai đoạn phát triển mới. Các đường nét của logo gợi cảm giác chuyển động, thể hiện tinh thần chủ động thay đổi và thích ứng với thị trường. Màu cam tiếp tục được sử dụng, tượng trưng cho năng lượng, sức trẻ và sự nhanh nhạy, kết hợp với màu xanh ngọc lục bảo, đại diện cho sự an toàn và thịnh vượng.

Chữ “S” gắn với ba giá trị Safe, Smart và Speedy. Trong đó, Safe (an toàn) nhấn mạnh quản trị rủi ro, tuân thủ và bảo vệ quyền lợi khách hàng; Smart (thông minh) thể hiện việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong phát triển sản phẩm; Speedy (nhanh chóng) hướng đến đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ. Chữ “S” cũng đại diện cho tinh thần “Spark of Solution”, được doanh nghiệp diễn giải là khơi nguồn những giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Bộ nhận diện của SFinance được thiết kế theo hướng đơn giản, trẻ trung và phù hợp với môi trường số.

Bà Olena Khlon, Tổng giám đốc SFinance, cho biết việc đổi thương hiệu không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay hình ảnh, mà phản ánh quá trình chuyển đổi về tư duy, chiến lược, quản trị, công nghệ, nhân sự và cách doanh nghiệp tạo giá trị.

“Nhận diện thương hiệu phải phản ánh đúng những gì SFinance đang trở thành: Một tổ chức có nội lực vững hơn, tư duy hiện đại hơn và cam kết tạo ra những giá trị tốt hơn, đúng lúc hơn cho khách hàng”, bà nói.

Quá trình tái cấu trúc bắt đầu từ thỏa thuận hợp tác giữa SHB và Krungsri năm 2021. Kể từ năm 2023, Krungsri và MUFG tham gia sâu hơn vào hoạt động điều hành, hỗ trợ SHBFinance nâng cao năng lực về quản trị rủi ro, công nghệ, nhân sự, vận hành, phát triển sản phẩm và tuân thủ.

Cùng với bộ nhận diện mới, SFinance lựa chọn “Đúng lúc tốt hơn” làm thông điệp cho giai đoạn tiếp theo. Theo doanh nghiệp, “đúng lúc” không chỉ thể hiện tốc độ cung cấp dịch vụ, mà còn là khả năng nhận diện nhu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp vào thời điểm khách hàng cần.

Trên nền tảng này, SFinance định vị là tổ chức tài chính hiện đại, đáng tin cậy và lấy khách hàng làm trung tâm. Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh, doanh nghiệp hướng đến giá trị dài hạn như niềm tin, chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng và đóng góp cho cộng đồng.

Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi sở hữu, SFinance dự kiến trở thành một phần trong hệ sinh thái của Krungsri tại ASEAN. Thương vụ phù hợp với chiến lược “Go ASEAN with Krungsri”, trong đó Việt Nam được xác định là một trong những thị trường trọng điểm của ngân hàng Thái Lan tại khu vực.

Trong giai đoạn tiếp theo, SFinance cho biết sẽ kết hợp kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam với năng lực quản trị, công nghệ và phát triển sản phẩm của Krungsri, MUFG. Doanh nghiệp hướng đến cung cấp các giải pháp tài chính an toàn, phù hợp và thuận tiện hơn, đồng thời xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững tại thị trường Việt Nam.