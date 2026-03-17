SHB hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 80 trong kỷ nguyên mới

Khi một doanh nghiệp phát triển dựa trên giá trị bền vững như văn hóa, thành công của họ được đo bằng cả những đóng góp âm thầm nhưng sâu sắc vào bản sắc và nội lực quốc gia.

Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về “Phát triển văn hóa Việt Nam” nhiều lần nhấn mạnh: “Văn hóa, con người là nền tảng”. Để đất nước phát triển bền vững, văn hóa không chỉ là “nền tảng tinh thần”, mà phải trở thành nền tảng thực chất của phát triển. Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, hiện đại chính là điều kiện để hình thành những con người có trách nhiệm và sáng tạo.

Doanh nghiệp vững bản sắc, quốc gia thêm nội lực

Ở góc độ vi mô, mỗi doanh nghiệp có thể được xem như một “tế bào” của nền kinh tế. Khi từng doanh nghiệp xây dựng được một nền văn hóa vững vàng - tôn trọng con người, khuyến khích đổi mới sáng tạo, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, thì tổng hòa của những “tế bào” ấy sẽ tạo nên diện mạo của một nền văn hóa kinh doanh mang bản sắc quốc gia.

Những doanh nghiệp phát triển trên nền tảng văn hóa mạnh mẽ không chỉ tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng, mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh và thương hiệu quốc gia. Khi đó, văn hóa doanh nghiệp vừa giúp doanh nghiệp “đi nhanh hơn, xa hơn”, vừa trở thành một trụ cột giúp quốc gia tích lũy nội lực, vững vàng bước vào kỷ nguyên hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Từ góc nhìn ấy, các chương trình của SHB được ví như một lát cắt cho thấy cách doanh nghiệp Việt Nam ý thức về vai trò trong hành trình phát triển đất nước.

Khi một tổ chức coi “Tâm” là gốc rễ, con người là trung tâm và văn hóa là nền tảng, thì mỗi bước tăng trưởng không chỉ là những con số trên báo cáo tài chính, mà còn là sự tích lũy những giá trị bền vững cho xã hội. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam xây dựng được bản sắc văn hóa riêng - vững vàng, nhân văn và tiến bộ - thì bản sắc quốc gia cũng được bồi đắp từ chính những nền tảng ấy.

Trong dòng chảy vươn mình, SHB đặt con người và văn hóa là nền tảng; công nghệ, đổi mới là động lực bứt phá; phát triển bền vững, ngân hàng xanh là mục tiêu dài hạn, tạo nên các giá trị trường tồn cùng đất nước trong kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng.

Văn hóa doanh nghiệp hòa chung nhịp đập với văn hóa dân tộc

Đằng sau các sự kiện nổi bật của SHB không chỉ là những ý tưởng sáng tạo trong tổ chức sự kiện, mà là nền tảng văn hóa đã được bồi đắp suốt hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển. Trong hơn 32 năm qua, ngân hàng này đã từng bước xây dựng và lan tỏa một bản sắc văn hóa doanh nghiệp độc bản, với 6 giá trị cốt lõi gồm “Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm”. Trong đó, “Tâm” được xem là gốc rễ, điểm khởi đầu để phát triển và kết nối các giá trị còn lại. Hệ giá trị ấy vừa là kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh, vừa trở thành chuẩn mực ứng xử trong cách SHB đồng hành khách hàng, đối tác và đội ngũ nhân sự của mình.

SHB xây dựng và lan tỏa một bản sắc văn hóa doanh nghiệp độc bản, với 6 giá trị cốt lõi gồm "Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm".

Một doanh nghiệp có nền văn hóa mạnh không chỉ tạo ra hình ảnh tích cực bên ngoài, mà còn hình thành nội lực bền vững bên trong. Văn hóa của SHB được xây dựng trên sự tiếp nối những giá trị truyền thống của dân tộc như nghĩa tình, đồng lòng, trọng chữ tín, đồng thời kết hợp tư duy hiện đại và tinh thần đổi mới. Chính sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy đã tạo nên một môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích sáng tạo, nuôi dưỡng niềm tự hào nội tại cho mỗi cán bộ nhân viên.

Khi con người được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, trao cơ hội học hỏi, thăng tiến và ghi nhận xứng đáng, họ sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hiệu quả, gắn bó lâu dài hơn. Hiệu quả kinh doanh vì thế không chỉ đến từ công nghệ hay nguồn vốn, mà còn bởi sự cộng hưởng của niềm tin, sự tận tâm cùng khát vọng cống hiến.

Khi hàng nghìn con người cùng chia sẻ một hệ giá trị chung và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, những đóng góp của họ sẽ không dừng lại trong phạm vi doanh nghiệp. Những giá trị ấy lan tỏa ra xã hội, hòa vào dòng chảy văn hóa và phát triển của đất nước.

Từ sự hòa mình của SHB nói riêng, doanh nghiệp nói chung trong gìn giữ và phát triển văn hóa, bám sát Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, văn hóa giờ đây không đứng sau, mà song hành, dẫn dắt kinh tế. Khi văn hóa doanh nghiệp hòa chung nhịp đập với văn hóa dân tộc, đó chính là lúc nền tảng phát triển của đất nước trở nên bền chắc hơn bao giờ hết.