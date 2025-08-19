Sergio Ramos bị công kích dữ dội

Monterrey đang dẫn đầu Apertura 2025, nhưng đằng sau chuỗi thành tích ấn tượng ấy lại ẩn chứa một nỗi lo lớn: hàng phòng ngự thiếu chắc chắn.

Sergio Ramos đang bị chỉ trích vì thường xuyên dâng cao tấn công.

Sau 5 vòng đấu, Rayados để lọt lưới 7 bàn - con số khiến Sergio Ramos, biểu tượng kinh nghiệm nơi tuyến sau, trở thành mục tiêu công kích dữ dội từ giới chuyên môn và truyền thông Mexico.

Trong trận thắng Mazatlan 3-2 hôm 18/8, thầy trò HLV Domenec Torrent giành trọn 3 điểm để vươn lên ngôi đầu cùng Pachuca. Thế nhưng, việc để đối thủ chọc thủng lưới hai lần đã phơi bày vấn đề cố hữu nơi hàng thủ. Ramos - người từng là “lá chắn thép” tại Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha - nay bị cho là mải mê dâng cao tấn công, bỏ lỏng nhiệm vụ chính.

Cựu tuyển thủ Mexico Ricardo Pelaez, hiện là chuyên gia của ESPN, thẳng thừng chỉ ra: “Monterrey thiếu cân bằng. Họ ghi nhiều bàn nhưng cũng để thủng lưới quá dễ dàng. Ramos trông như đến để ghi bàn chứ không phải để phòng ngự. Đội bóng cần toàn bộ cầu thủ tham gia hỗ trợ phòng ngự, nếu không sẽ rất mong manh”.

Không chỉ trong nước, tiếng nói từ Tây Ban Nha cũng gay gắt chẳng kém. Nhà báo Nacho Miguelez của TNT Sports thậm chí gọi Ramos là “cựu cầu thủ”: “Tôi không hiểu vì sao một đội bóng lớn lại chiêu mộ một cựu cầu thủ. Sergio Ramos đã là cựu cầu thủ, vậy họ định cạnh tranh với ai?”.

Sergio Ramos nay đã phiêu bạt sang Mexico.

Thực tế, Ramos mang đến chất thép về tinh thần và kinh nghiệm, nhưng Monterrey vẫn thua kém nhiều đội về thống kê phòng ngự, từ Bravos, Xolos, Tigres cho đến America và Pachuca. Nếu không nhanh chóng khắc phục, Rayados khó lòng giữ được sự ổn định trong chặng đường dài.

Ba trận đấu sắp tới gặp Necaxa, Puebla và Queretaro sẽ là thước đo cho Ramos và đồng đội. Đây vừa là cơ hội để hàng thủ tìm lại sự chắc chắn, vừa là bài kiểm tra xem liệu bản hợp đồng đình đám người Tây Ban Nha có còn đủ sức chứng minh giá trị ở tuổi 39.