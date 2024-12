Selena Gomez bứt phá

Selena Gomez có một năm thăng hoa trong lĩnh vực diễn xuất, kinh doanh. Đứng sau thành công đáng chú ý của cô là sự hỗ trợ, động viên từ bạn trai Benny Blanco.

Tại gala Women in Entertainment do Hollywood Reporter tổ chức, Selena Gomez nhận giải Công bằng trong ngành giải trí - nhằm tôn vinh những cá nhân khuếch đại tiếng nói của các cộng đồng chưa được đại diện trong ngành này.

Năm qua, diễn viên tích cực nâng cao nhận thức và gây quỹ ủng hộ sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên thông qua quỹ phi lợi nhuận Rare Impact, giúp đỡ các bệnh nhân mắc lupus ban đỏ giống cô vượt khó khăn.

Trên sân khấu nhận cúp, diễn viên diện bộ mini-dress hở vai của Self-Portrait. Theo WWD, đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đối với Gomez.

Biết ơn khi trở thành tỷ phú USD

Một trong những cột mốc đáng tự hào của Gomez năm qua là chứng kiến khối tài sản tăng nhanh đến chóng mặt, từ vài trăm triệu USD lên mức 1,3 tỷ USD - theo Bloomberg định giá.

Trang này cho biết 81,4% trong số đó đến từ lợi nhuận thương hiệu làm đẹp Rare Beauty. 18,4% còn lại gồm thù lao từ việc đóng phim, đi hát, quảng cáo...

"Tôi rất biết ơn", Gomez nêu suy nghĩ trên Entertainment Tonight khi được hỏi về việc gia nhập câu lạc bộ tỷ phú Hollywood. "Cá nhân tôi thấy rằng thật khó chịu khi nói về tiền bạc, nhưng tôi thực sự dành tất cả sự công nhận cho khách hàng - những người đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi vinh dự và hạnh phúc", cô nói thêm.

Selena Gomez nhận giải trong gala Women in Entertainment. Ảnh: Daily Motion.

Ra mắt vào tháng 9/2020, Rare Beauty được đặt theo tên album thứ 3 của Gomez, nhanh chóng trở thành một trong những địa chỉ làm đẹp uy tín hàng đầu. Time báo cáo thương hiệu sở hữu nhiều dòng sản phẩm bán chạy. Doanh số hàng năm tăng 100% từ năm 2021 đến năm 2022 và 200% vào năm sau; đạt 400 triệu USD trong 12 tháng tính đến tháng 5/2024.

Dịp kỷ niệm 4 thành lập thương hiệu, Gomez công bố con số 15 triệu USD quyên góp được cho quỹ Rare Impact để hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên ở 36 quốc gia.

Để làm được điều đó, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng và sức hút của Gomez trên mạng xã hội. Hiện, cựu thành viên của Disney Channel là ngôi sao giải trí được theo dõi nhiều nhất trên Instagram với 422 triệu followers, chỉ xếp sau 2 cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo (644 triệu followers) và Lionel Messi (504 triệu followers).

Bài đăng của Gomez thu hút hàng triệu lượt tương tác, trong đó nhiều khoảnh khắc cô xúng xính váy áo khiến giới mộ điệu để mắt. Business Insider vừa bình chọn Gomez là một trong 9 tỷ phú mặc đẹp nhất 2024 với gu phối đồ tinh tế, sang trọng.

Thoát mác 'bình hoa di động'

Cùng với công việc kinh doanh mỹ phẩm, Bloomberg ghi nhận khả năng của Gomez trong việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau, như sản xuất chương trình truyền hình, bao gồm cả màn tái khởi động bộ phim tuổi thơ Wizards of Waverly Place.

Ở lĩnh vực diễn xuất, Gomez lần đầu được đề cử giải Emmy cho hạng mục Diễn viên nữ chính xuất sắc của thể loại hài kịch nhờ vai diễn gây sốt trong Only Murders in the Building. Với dự án này, cô không chỉ đóng vai chính mà còn thuộc đội ngũ sản xuất trong 3 năm liên tiếp.

Selena Gomez, Zoe Saldaña cùng thắng giải lớn ở Liên hoan phim Cannes. Ảnh: Festival de Cannes.

Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77, cô cùng với Zoe Saldaña, Édgar Ramírez và Karla Sofía Gascón được xướng tên là Nữ diễn viên xuất sắc. Tác phẩm đưa họ đến chiến thắng là Emilia Pérez của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard. Trong phim, Gomez thủ vai Jessi Del Monte, vợ của tên tội phạm và là mẹ 2 đứa con.

Emilia Pérez đạt số điểm ấn tượng với 88% nhận xét tích cực từ 25 bài đánh giá trên Rotten Tomatoes. Một số chuyên gia đánh giá vai Jessi là màn hóa thân xuất sắc nhất sự nghiệp của Gomez. "Selena diễn tốt, và El Camino, ca khúc nhạc phim do cô thể hiện, như một khoảnh khắc để cô ấy chiêm nghiệm vai diễn của chính mình", tác giả Ali Benzekri viết trong bài bình luận đăng trên Awardswatch.

Từ chỗ bị "ném đá" đến được công nhận thực lực, Gomez nói đó là cả quá trình nỗ lực, dù đôi lúc cô gần như muốn từ bỏ. Nhưng nhờ sự động viên của gia đình và bạn trai, cô quyết tâm chinh phục các mục tiêu đã đặt ra.

Gomez chia sẻ với phóng viên Reuters: "Tôi thà bị chê đang làm công việc tồi tệ hơn là có người cứ xoáy vào cuộc sống cá nhân của tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào khi Emilia Pérez đã giúp tôi chứng minh niềm đam mê nghệ thuật".

Tình yêu của Benny Blanco truyền động lực để Gomez sống tích cực hơn. Ảnh: @selenagomez.

Đứng sau thành công của Gomez là bóng dáng của người bạn trai, đạo diễn Benny Blanco. Cặp sao ngày càng quấn quýt nhau sau 2 năm công khai mối quan hệ. Hồi tháng 11, khi Blanco lọt danh sách Những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh của tạp chí People, Gomez bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào.

Theo chia sẻ, cặp sao đang cân nhắc chuyện có con bằng phương pháp mang thai hộ vì nữ diễn viên khó mang bầu tự nhiên. "Tôi có nhiều vấn đề sức khỏe có thể đe dọa tính mạng của tôi và bé. Tôi đã đau buồn vì điều này trong thời gian dài", cô giải thích.