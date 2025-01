Scholes yêu cầu Man United 'cấm cửa' Rashford

Rashford, 27 tuổi, không ra sân trong một khoảng thời gian dài, và HLV Ruben Amorim dường như có quyết định cứng rắn về tương lai của anh tại Old Trafford. Chưa dừng lại ở đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thậm chí tuyên bố rằng sẽ chọn HLV thủ môn 63 tuổi, Jorge Vital, thay vì Rashford trong đội hình, khiến mọi hy vọng của tiền đạo này về việc tái hòa nhập với đội chính thức gần như chấm dứt.

Huyền thoại Manchester United, Paul Scholes, khi tham gia The Overlap Fan Debate, không ngần ngại chỉ trích thái độ và phong độ của Rashford, cho rằng tiền đạo này làm thất vọng không chỉ HLV mà còn cả các đồng đội trong phòng thay đồ.

“Marcus làm thất vọng rất nhiều người”, Scholes phát biểu. “Thái độ của cậu ấy không phù hợp với những gì một cầu thủ chuyên nghiệp cần có, và tôi nghĩ HLV Amorim đang cố gắng nói rõ điều này. Cậu ấy không tập luyện tốt và điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng”.

“Những cầu thủ trẻ như Garnacho nhìn vào những đàn anh như Rashford, và giờ Rashford đã 27 tuổi, nhưng cậu ấy không làm gương mẫu. Nếu cậu ấy không thay đổi, tôi nghĩ cậu ấy nên bị ‘cấm cửa’ khỏi phòng thay đồ, tránh để những hình ảnh tiêu cực này ảnh hưởng đến các cầu thủ trẻ”, huyền thoại Man Utd nhấn mạnh.

Scholes cũng chia sẻ về một kỷ niệm trong sự nghiệp của mình, khi từng từ chối ra sân trong trận gặp Arsenal năm 2001 vì bất mãn với việc Sir Alex Ferguson chỉ cho anh thi đấu ít phút trong trận gặp Liverpool trước đó. “Lúc đó, Sir Alex nói với tôi: ‘Điều tồi tệ nhất là cậu làm đồng đội thất vọng’, và tôi không bao giờ quên lời đó. Hôm nay, tôi thấy Marcus cũng đang làm điều tương tự”, Scholes cho biết.

Lý do chính khiến Rashford bị HLV Amorim loại khỏi đội hình là vì thái độ trong tập luyện. Amorim thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng một cầu thủ phải thể hiện sự chuyên nghiệp mọi lúc, không chỉ trong thi đấu mà còn trong cuộc sống hàng ngày.

“Lý do tôi không chọn Rashford là vì thái độ trong tập luyện của cậu ấy”, Amorim nói. “Một cầu thủ cần phải cống hiến hết mình mỗi ngày, và nếu cậu ấy không làm vậy, tôi sẽ không ngần ngại chọn người khác”.

Rashford, tác giả của 138 bàn thắng cho Man United, đã không ra sân kể từ ngày 12/12 trong trận đấu với Fulham, và bị loại khỏi đội hình trong trận derby Manchester. Từ đó, có nhiều tin đồn về việc chân sút người Anh sẽ ra đi, với Dortmund và Barcelona là hai đội bóng được cho là quan tâm đến cầu thủ này.

Mặc dù vậy, với kỳ chuyển nhượng mùa đông chỉ còn vài ngày, tương lai của Rashford tại Man United vẫn chưa được xác định. Nếu không có sự thay đổi, anh có thể phải tìm kiếm một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.

