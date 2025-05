Saudi Arabia muốn Ronaldo đổi CLB

Theo Maisfutebol, siêu sao 40 tuổi này không hài lòng với dự án hiện tại của Al Nassr. Sau nhiều hứa hẹn cải tổ đội hình, CLB Saudi Arabia vẫn chưa giành danh hiệu chính thức nào trong 3 năm qua.

Marca cho biết các cuộc đàm phán giữa phía Ronaldo và Al Nassr bị đình trệ. CR7 muốn suy nghĩ thêm về tương lai trước khi ra quyết định kế tiếp trong sự nghiệp.

Truyền thông Saudi Arabia vẽ ra kịch bản Ronaldo có thể gia nhập Al Hilal, kình địch của Al Nassr, để nuôi tham vọng vô địch. Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia, với vốn sở hữu 75% các câu lạc bộ hàng đầu trong nước, đang xem xét khả năng này. Al Hilal sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình hơn Al Nassr, có thể giúp Ronaldo cạnh tranh cho các danh hiệu mùa tới.

Việc CR7 chuyển đến Al Hilal cũng giúp anh có thể đại diện cho Saudi Arabia tranh tài tại FIFA Club World Cup sắp diễn ra vào giữa tháng 6. Tổng thống Mỹ, Donald Trump được cho là rất muốn Ronaldo góp mặt tại giải đấu. Điều này có thể tạo ra sức ép lên Al Nassr để thương vụ chuyển nhượng này được diễn ra.

Sau hai năm rưỡi gắn bó với Al Nassr, Ronaldo ghi 97 bàn thắng và có 19 kiến tạo sau 109 trận đấu. Tính riêng mùa giải này, anh dẫn đầu danh sách vua phá lưới Saudi Pro league với 23 pha lập công, vượt qua cả Karim Benzema và Hamdallah.

