Sau thất bại nghìn tỷ USD, Musk chuyển hướng kiếm 'tiền lẻ'

Thất bại với mục tiêu cắt giảm 1.000 tỷ USD ngân sách, đội ngũ của Elon Musk đang chuyển hướng sang một mục tiêu bán tấm “thẻ vàng” nhập cư 5 triệu USD cho giới siêu giàu.

Tổng thống Trump đã khoe "thẻ vàng" trị giá 5 triệu USD trên chuyên cơ Không lực Một vào đầu tháng này. Ảnh: The New York Times.

Một kế hoạch đầy tham vọng – và gây tranh cãi – đang được triển khai dưới bàn tay của Elon Musk cùng nhóm cố vấn cải tổ chính phủ do ông dẫn dắt. Thay vì tập trung cắt giảm chi phí liên bang như tuyên bố ban đầu, nhóm này đang xây dựng một hệ thống thị thực đặc biệt có tên “Thẻ vàng” với mức giá 5 triệu USD để thu hút những người giàu có trên toàn thế giới định cư tại Mỹ.

Đây là bước ngoặt lớn của nhóm Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Musk bảo trợ, trong bối cảnh các nỗ lực tối ưu hóa chi tiêu công gần như không mang lại kết quả rõ rệt sau nhiều tháng triển khai. Giờ đây, mục tiêu đã chuyển hướng rõ ràng: tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách liên bang thay vì cắt giảm.

Theo tiết lộ từ The New York Times, các kỹ sư thuộc nhóm của Musk đang phối hợp chặt chẽ với nhân sự từ Bộ Ngoại giao, Bộ An ninh Nội địa và Cục Di trú Mỹ để thiết lập nền tảng công nghệ số hóa quy trình xét duyệt, từ nộp đơn đến cấp “Thẻ vàng” - một loại thị thực thường trú vĩnh viễn, tương tự thẻ xanh, nhưng có chi phí lên tới 5 triệu USD .

Ý tưởng về “Thẻ vàng” được Tổng thống Donald Trump công bố vào cuối tháng 2 như một chương trình định cư đặc biệt dành cho “những cá nhân đẳng cấp cao”.

Theo ông Trump, đây sẽ là phương án thay thế cho visa đầu tư EB-5 truyền thống - vốn yêu cầu mức đầu tư 800.000 đến 1,05 triệu USD và tạo ít nhất 10 việc làm, mang về cho chính phủ Mỹ khoảng 4 tỷ USD trong năm 2024.

Điều khiến chương trình “Thẻ vàng” trở nên nổi bật – và gây tranh cãi – chính là cam kết rút ngắn toàn bộ quy trình xét duyệt chỉ trong vòng 2 tuần. Đội ngũ kỹ sư đang tìm cách số hóa và đơn giản hóa các bước kiểm tra lý lịch, phỏng vấn an ninh và thẩm định tài chính, vốn có thể mất hàng năm nếu theo quy trình thông thường.

Tỷ phú công nghệ Elon Musk được cho là đang trực tiếp giám sát quá trình phát triển phần mềm và sẽ công bố chính thức trong thời gian ngắn tới. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tuyên bố trong một podcast gần đây rằng đã có tới “1.000 suất Thẻ vàng được bán trong một ngày” - dù nguồn tin nội bộ khẳng định chưa có giao dịch tài chính nào diễn ra.

“Họ sẽ trả 5 triệu USD để trở thành thường trú nhân Mỹ, với điều kiện không phạm pháp và vượt qua quy trình thẩm tra nghiêm ngặt”, ông Lutnick nói.

Dù mang dáng dấp của một mô hình “thu hút chất xám siêu giàu” thời đại mới, dự án “Thẻ vàng” cũng vấp phải nhiều tranh cãi về nhân sự và đạo đức.

Marko Elez - người đứng đầu kỹ thuật từ phía DOGE - đã buộc phải từ chức sau khi Wall Street Journal phanh phui ông có liên hệ với tài khoản X nặc danh phát tán nội dung phân biệt chủng tộc và ủng hộ thuyết ưu sinh.

Dù sau đó được ông Trump và Phó tổng thống JD Vance kêu gọi phục chức, Elez vẫn gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng chính trị và công nghệ.

Người đồng hành cùng ông là Edward Coristine, một thanh niên 19 tuổi tự gọi mình là “Big Balls”, cũng từng bị sa thải khỏi công ty công nghệ vì nghi làm rò rỉ thông tin nội bộ.

Đáng chú ý, Joe Gebbia - đồng sáng lập Airbnb - cũng đã gia nhập nhóm của Musk từ tháng 2 nhằm số hóa hệ thống nghỉ hưu của công chức liên bang, và hiện tham gia vào dự án “Thẻ vàng”.

Không khó để nhận ra rằng sáng kiến “Thẻ vàng” là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm biến cải cách chính phủ thành công cụ tạo nguồn thu mới. Khi mục tiêu cắt giảm ngân sách liên bang bị trì trệ, Elon Musk và nhóm DOGE đang xoay trục sang hướng thương mại hóa nhập cư.