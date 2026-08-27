Sau sinh, mẹ từng đái tháo đường thai kỳ chớ bỏ qua việc này

Sau tiểu đường thai kỳ, người mẹ vẫn cần cảnh giác với nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Chuyên gia khuyến cáo nuôi con bằng sữa mẹ, ăn uống cân bằng, kiểm tra đường huyết định kỳ.

Sữa mẹ không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho trẻ mà còn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe chuyển hóa của mẹ từng mắc đái tháo đường thai kỳ. Ảnh: Magnific.

ThS.BS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng, cho biết nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ có lợi cho sức khỏe chuyển hóa của người mẹ mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

Đặc biệt, trẻ sinh ra từ những bà mẹ từng mắc đái tháo đường thai kỳ có thể có nguy cơ cao hơn đối với thừa cân, béo phì và một số rối loạn chuyển hóa trong tương lai. Trong những tháng đầu đời, sữa mẹ cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ.

Một thành phần đáng chú ý trong sữa mẹ là các oligosaccharide trong sữa mẹ (HMO). Đây là nhóm chất có vai trò hỗ trợ sự phát triển của hệ vi sinh đường ruột. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh có liên quan đến quá trình phát triển hệ miễn dịch và chuyển hóa của trẻ.

Theo bác sĩ Sơn, thành phần dinh dưỡng của sữa mẹ cũng thay đổi theo từng giai đoạn, tương đối phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ. Đây là một trong những lý do các tổ chức y tế khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt trong những tháng đầu sau sinh.

Với phụ nữ từng mắc đái tháo đường thai kỳ, việc sinh con không đồng nghĩa nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa đã kết thúc. Ngược lại, giai đoạn sau sinh là thời điểm người mẹ cần tiếp tục theo dõi sức khỏe lâu dài.

“Với phụ nữ từng mắc đái tháo đường thai kỳ, việc sinh con không đồng nghĩa nguy cơ bệnh chuyển hóa đã chấm dứt. Ngược lại, đây là thời điểm cần tiếp tục theo dõi sức khỏe lâu dài”, bác sĩ Sơn nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, nuôi con bằng sữa mẹ có thể là một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe sau sinh. Tuy nhiên, biện pháp này cần đi cùng chế độ dinh dưỡng cân bằng, duy trì hoạt động thể lực và kiểm tra đường huyết định kỳ.

Những yếu tố này có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát sức khỏe chuyển hóa và giảm nguy cơ tiến triển thành đái tháo đường type 2 về sau ở phụ nữ từng mắc đái tháo đường thai kỳ.