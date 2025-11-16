Sâu róm bò lúc nhúc trong khu dân cư ở TP.HCM

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngày 16/11, đại diện UBND phường Phú Lợi, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương) cho biết, sau khi nắm thông tin về hiện tượng sâu róm bùng phát, cơ quan chuyên môn đang tìm nguyên nhân, cách xử lý để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Theo phản ánh của người dân khu dân cư Phú Hòa, phường Phú Lợi, mật độ sâu róm xuất hiện tăng đột biến trong vài ngày gần đây. Chúng bò lổm ngổm trên các tán cây ven đường, vỉa hè, thậm chí là leo trèo lên tường nhà và bò thẳng vào bên trong.

Sâu róm xuất hiện trên các cây xanh.

Tình trạng này đã khiến nhiều người bị ngứa khi tiếp xúc phải lông sâu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày.

Trước nguy cơ sâu róm tràn vào nhà, người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ em, đã buộc phải hạn chế tối đa việc ra đường.

Người dân lo sợ ảnh hưởng sức khỏe trẻ em nên không cho ra đường

Nhiều hộ phải đóng kín cửa cả ngày, thậm chí dùng vật liệu che chắn lại những khe hở, lỗ thông gió để ngăn chặn sâu róm xâm nhập. Một số người dân đã thử dùng các loại bình xịt côn trùng thông thường nhưng không mấy hiệu quả.

Sâu róm bò lên tường nhà dân

Trước thông tin phản ánh từ người dân, UBND phường Phú Lợi đã yêu cầu các lực lượng xử lý nhanh chóng để trả lại môi trường sống an toàn và ổn định cho cộng đồng.

