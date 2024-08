Sạt lở vùi lấp homestay ở Tà Xùa, 3 người thương vong

Theo đó, vào khoảng 5h cùng ngày, tại homestay Mando thuộc bản Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên xảy ra vụ sạt lở. Điểm sạt xuất phát từ đỉnh núi kéo dài hàng trăm mét, vùi lấp toàn bộ homestay.

Sự việc đã khiến bà Đ.H.G (32 tuổi, vợ của chủ homestay) tử vong, hai người khác bị thương là chồng và con của nạn nhân.

Sau khi nắm được thông tin, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của huyện Bắc Yên đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở và thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Hiện, thi thể nạn nhân bị vùi lấp đã được tìm thấy và được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên.

Thông tin từ UBND huyện Bắc Yên, thời gian qua, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khu vực này đã xảy ra sạt lở đất gây ách tắc giao thông trước đó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, cắm biển cảnh báo nguy hiểm; chỉ đạo, cử đoàn công tác tới làm việc, lập biên bản, cam kết, yêu cầu các hộ gia đình, homestay trong khu vực di chuyển ra khỏi cung trượt, không lưu trú trong khu vực nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, vụ việc thương tâm vẫn xảy ra.

Một số hình ảnh vụ sạt lở:

