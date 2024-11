Sạt lở đất nghiêm trọng xuống đường ở Bình Định, giao thông ách tắc

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tuyến đường từ thôn 4 (xã An Hưng, huyện An Lão) đi xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định bị sạt lở nghiêm trọng.

Hàng trăm khối đất đổ xuống đường. Chiều 23/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Tùng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho hay, địa phương đã cấm đường để đảm bảo an toàn cho người dân, do tuyến đường từ thôn 4 (xã An Hưng, huyện An Lão) đi xã Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn) bị sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng sạt lở khoảng gần 500 m3. Nguyên nhân do ảnh hưởng mưa lớn. Tuyến đường này khởi công vào tháng 11/2023, mới đưa vào sử dụng, chưa nghiệm thu. Công trình thuộc nguồn vốn CRIEM (dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số), chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định. Khu vực sạt lở do Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành thi công. Phó Chủ tịch huyện An Lão cho hay, đây là tuyến đường huyết mạch của thôn 4 (xã An Hưng) đi xã Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn). Hiện địa phương đã cho cấm đường, hết mưa sẽ khắc phục để đảm bảo lưu thông tuyến. Sau đó sẽ có đề nghị chủ đầu tư xử lý dứt điểm.

