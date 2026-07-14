Sasco 33 năm: Hành trình chờ bay cực WOW

Với sự phát triển của dịch vụ phi hàng không, thời gian chờ bay giờ đây không chỉ là khoảng đệm giữa hai điểm đến, mà là một phần của trải nghiệm du lịch.

Với sự phát triển của dịch vụ phi hàng không, thời gian chờ bay giờ đây không chỉ là khoảng đệm giữa hai điểm đến, mà là một phần của trải nghiệm du lịch.

Đó cũng là tinh thần SASCO lựa chọn cho cột mốc 33 năm thành lập với chiến dịch “Chờ bay cực WOW - WOW Your Journey”.

Thành lập năm 1993, SASCO là một trong những doanh nghiệp phát triển sớm lĩnh vực dịch vụ thương mại sân bay tại Việt Nam. Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, cả nước thực hiện đổi mới, Công ty Dịch vụ cụm cảng hàng không Sân bay Miền Nam (SASCO, nay là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất) tách khỏi quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh, đặt những bước chân độc lập đầu tiên trên hành trình trở thành thương hiệu dẫn đầu dịch vụ sân bay và xây dựng hàng không Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Từ những dịch vụ nhỏ lẻ của cảng hàng không bấy giờ, những con người SASCO tiên phong mở ra nhiều loại hình “dịch vụ phi hàng không” - một khái niệm còn khá xa lạ trong những năm 1990. Khởi đầu bằng hệ thống cửa hàng miễn thuế đầu tiên tại Việt Nam, SASCO tiếp tục khai trương các dịch vụ khác ngay tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất như Airport Taxi, xăng dầu, nước uống…

Sau 33 năm, doanh nghiệp không chỉ hiện diện ở các điểm bán hay phòng chờ riêng lẻ, mà hình thành một hệ sinh thái dịch vụ phục vụ hành khách trước chuyến bay. Trong đó, một hành khách có thể bắt đầu bằng bữa ăn nhẹ tại các nhà hàng ẩm thực, mua sắm ở cửa hàng miễn thuế, chọn quà tặng tại khu bán lẻ, hoặc dành thời gian nghỉ ngơi trong phòng chờ thương gia trước khi lên máy bay.

Các điểm chạm này đã được SASCO kết nối tốt, tạo nên thay đổi cảm nhận của khách hàng về sân bay: từ nơi phải chờ đợi thành nơi có thể thư giãn, tiêu dùng và tận hưởng.

Với chiến dịch sinh nhật 33 năm, SASCO đặt trọng tâm vào chữ “WOW” - không theo nghĩa phô trương, mà là nỗ lực tạo thêm giá trị trong những khoảnh khắc vốn dễ bị xem là thời gian chờ của hành trình.

Điểm nhấn của chiến dịch là “Đồng sinh nhật tháng 7”, dành cho khách hàng có cùng tháng sinh với thương hiệu SASCO, tạo cảm giác cá nhân hóa khi gắn trải nghiệm thương hiệu với cột mốc riêng của từng khách hàng. Từ ngày 14/7 đến 31/7/2026, khách hàng sử dụng dịch vụ tại phòng chờ SASCO, có ngày sinh trong tháng 7 sẽ được nhận voucher “Chạm - Kết nối tinh hoa Việt” với đặc quyền sử dụng phòng chờ SASCO tại hệ thống sân bay trên toàn quốc.

Ở nhóm bán lẻ và miễn thuế, các điểm kinh doanh triển khai ưu đãi theo trị giá hóa đơn và hoạt động liên kết thanh toán. Tại chuỗi cửa hàng ẩm thực, nhiều ưu đãi dành cho combo món ăn - thức uống, tặng kèm ly đổi màu phiên bản sinh nhật kết hợp mascot thương hiệu.

Dịp này, SASCO không dừng ở truyền thông kỷ niệm, mà gắn trực tiếp với hành vi tiêu dùng của khách hàng trong mùa cao điểm hè. Đây là hướng đi phổ biến của các doanh nghiệp dịch vụ sân bay: dùng ưu đãi, trải nghiệm và nhận diện thương hiệu để kéo dài thời gian tương tác với khách hàng, đồng thời gia tăng giá trị chi tiêu trên mỗi hành trình.

Bên cạnh nhóm khách hàng vãng lai, SASCO cũng hướng đến nhóm khách hàng thân thiết thông qua chương trình SASCO Infinite Club. Từ 0h ngày 14/7/2026, doanh nghiệp tặng 33 SCoin cho toàn bộ hội viên hiện hữu, với số lượng dự kiến khoảng 3.600 thành viên. Hội viên đăng ký mới cũng có cơ hội nhận 100 SCoin dành cho 2.000 khách hàng đầu tiên.

Ở góc độ kinh doanh, đây không chỉ là hoạt động tri ân dịp sinh nhật. Chương trình khách hàng thân thiết giúp SASCO duy trì kết nối sau mỗi chuyến bay, khuyến khích khách quay lại sử dụng nhiều dịch vụ trong cùng hệ sinh thái, từ phòng chờ, ẩm thực đến mua sắm.

Sau 33 năm, câu chuyện của SASCO không chỉ nằm ở số lượng điểm bán, phòng chờ hay chương trình ưu đãi. Điều đáng nói hơn là cách doanh nghiệp tham gia vào quá trình tái định nghĩa trải nghiệm sân bay tại Việt Nam.

Trong bối cảnh hành khách ngày càng quan tâm đến sự tiện lợi, riêng tư, tốc độ và chất lượng dịch vụ, thời gian chờ bay trở thành một “mặt trận” cạnh tranh mới của ngành hàng không. Doanh nghiệp nào biết tổ chức tốt các điểm chạm trước chuyến bay sẽ có lợi thế trong việc giữ chân khách hàng và nâng giá trị thương hiệu.

Với chiến dịch sinh nhật 33 năm, SASCO chọn kể câu chuyện đó bằng một cách gần gũi: biến thời gian chờ thành thời gian tận hưởng. Một bữa ăn chỉn chu, một món quà mua vội nhưng đúng ý, một không gian yên tĩnh trước giờ cất cánh hay một đặc quyền nhỏ dành cho hội viên - tất cả đều góp phần làm cho hành trình du lịch bắt đầu sớm hơn, ngay từ sân bay.

33 năm, SASCO không chỉ ghi dấu bằng một chặng đường phát triển, đó là hành trình biến thời gian chờ bay thành trải nghiệm có giá trị - nơi mỗi điểm chạm đều góp phần làm hành trình thêm trọn vẹn, khác biệt và “cực WOW”.