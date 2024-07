Sao tuyển Pháp lên tiếng vụ Fernandez có hành động phản cảm

Trên tài khoản X (twitter), Kounde chia sẻ đoạn video đang viral liên quan tới Fernandez những ngày qua, đi kèm đó là bình luận “Thật đáng tiếc”. Anh cũng để lại hai biểu tượng cảm xúc chú hề và một biểu tượng cảm xúc bệnh hoạn (như một cách chỉ trích đồng nghiệp - PV).

Kounde là thành viên tuyển Pháp vừa dự VCK Euro 2024.

Trước đó, Wesley Fofana công khai chỉ trích hành động của Fernandez, bất chấp việc cầu thủ này xin lỗi cũng như gửi tin nhắn riêng vào nhóm chat nội bộ Chelsea để bày tỏ sự ăn năn. Nhiều cầu thủ Pháp thuộc “The Blues” như Axel Disasi, Malo Gusto, Benoit Badiashile và Christopher Nkunku… cũng hủy theo dõi tiền vệ người Argentina trên mạng xã hội.

Bình luận trên talkSPORT, cựu tiền đạo Darren Bent của tuyển Anh cho rằng Fernandez tự hại mình. “Các đồng đội tại Chelsea sẽ không bao giờ nhìn Fernandez với ánh mắt như mọi khi nữa”, Darrent Bent, người từng khoác áo Tottenhan, nhấn mạnh.

Cựu tiền vệ Tom Huddlestone của Tottenham cũng chỉ trích Fernandez dữ dội. Danh thủ này dùng chữ “quá xuẩn ngốc” để nói về ngôi sao người Argentina. Chuyên gia của kênh talkSPORT, Andy Goldstein thậm chí kêu gọi Chelsea sớm bán Fernandez ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Vụ việc bắt nguồn trong bữa tiệc ăn mừng chức vô địch Nam Mỹ thứ 16 của tuyển Argentina cách đây ít ngày, Fernandez livestream trên trang cá nhân bầu không khí ăn mừng cùng đồng đội.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu cầu thủ Argentina, trong đó có Fernandez, Emiliano Martinez,... đồng thanh hát một ca khúc chế, trong đó có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm đến Kylian Mbappe và nhiều cầu thủ da màu khác: "Bọn nó chơi cho tuyển Pháp nhưng đến từ Angola. Mẹ nó là người Nigeria, bố thì đến từ Cameroon. Thế mà hộ chiếu vẫn là người Pháp".

Đoạn video này tạo ra làn sóng phẫn nộ đến từ Liên đoàn Bóng đá Pháp, cùng nhiều cầu thủ khác.

