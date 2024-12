Sao trẻ Thái Lan: 'Tôi muốn là hậu vệ hay nhất'

“Mục tiêu của tôi là trở thành hậu vệ hay nhất giải đấu. Tôi luôn muốn mình trở thành người giỏi nhất và không bao giờ muốn thua cuộc. Tôi sẽ luôn thi đấu với 100% nỗ lực của mình mỗi khi ra sân dù đối thủ là Đông Timor, Campuchia hay Malaysia", trung vệ Khemdee chia sẻ trên trang chủ của ASEAN Cup 2024.

Tuyển Thái Lan không tham dự giải đấu với lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn gây chú ý bằng nhiều cầu thủ Thái kiều. Khemdee cũng là một phần trong số đó khi mang trong mình 2 dòng máu Thái Lan và Đan Mạch.

"Đây không phải là đội hình A của tuyển Thái Lan. Nhưng chúng tôi không thể lấy đó làm cái cớ vì đây vẫn là lực lượng đủ tốt. Tôi không hiểu sao chúng tôi lại không thể vô địch giải đấu với đội hình này", Khemdee bày tỏ quyết tâm tại ASEAN Cup 2024.

Khemdee ra mắt tuyển Thái Lan ở trong trận thắng 2-1 trước chính tuyển Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình hồi tháng 9. Sau hơn 1 năm tạm nghỉ thi đấu quốc tế, trung vệ lai Thái Lan và Đan Mạch sẽ có lần đầu tiên tham dự ASEAN Cup.

Trước khi trở về Thái Lan thi đấu cho CLB Ratchaburi, Khemdee từng chơi bóng ở Đan Mạch cho CLB Odense. Tuy nhiên do khó cạnh tranh được suất thi đấu nên cầu thủ Thái kiều này quyết định hồi hương để trải nghiệm môi trường Thai League.

Tuyển Thái Lan sẽ có trận ra quân ở bảng A của ASEAN Cup 2024 gặp Đông Timor. Cuộc so tài sẽ được diễn ra trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) vào lúc 20h00 ngày 8/12. Sau đó tuyển Thái Lan sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Malaysia vào ngày 14/12.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.