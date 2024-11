Sao trẻ Bayern Munich hẹn hò Hoa hậu Pháp

Theo Bild, Tel đang qua lại với Indira Ampiot, người đẹp giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Pháp (Miss France 2023). Cô cũng là đại diện của Pháp tham dự Miss Universe 2024 vào ngày 16/11.

Tel và Ampiot chưa công khai hay xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Nhưng cư dân mạng nhanh chóng phát hiện cả hai đều trao đổi tin nhắn yêu thương trên mạng xã hội.

Sau chiến thắng 3-0 của Bayern trước Union Berlin vào cuối tuần qua, Tel chia sẻ một bức ảnh của bản thân lên trang cá nhân. Dưới phần bình luận, Ampiot gửi biểu tượng trái tim. Tel đáp lại cũng bằng một biểu tượng trái tim, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người.

Cố vấn của Tel, Gadiri Camara, cũng theo dõi Ampiot trên Instagram, càng làm dấy lên tin đồn về mối quan hệ này. Trên nền tảng này, Ampiot sở hữu gần 415.000 người theo dõi.

Ở tuổi 19, Tel có 76 lần ra sân cho Bayern Munich kể từ khi chuyển đến từ Rennes vào năm 2022. Trong màu áo "Hùm xám", tài năng trẻ này ghi được 16 bàn thắng. Tel từng được đánh giá cao tại Bayern và thường xuyên góp mặt trong các đội trẻ của Pháp.

Tuy nhiên, phong độ của Tel ở mùa 2024/25 không tốt. Sau 7 lần ra sân, chân sút này chưa ghi bàn nào. Max Eberl, Giám đốc Thể thao của Bayern, chia sẻ: “Mathys thể hiện tốt trong giai đoạn tiền mùa giải nhưng sau đó lại không chơi tốt trong vài trận đầu. Cậu ấy cần nỗ lực hơn. Tel chưa có sự tự tin như những cầu thủ khác. Nhưng cậu ấy cũng đang cố gắng để chứng tỏ bản thân. Những điều tốt đẹp rồi sẽ đến".

Rạng sáng 7/11, Bayern của Tel sẽ có cuộc đón tiếp Benfica trên sân nhà ở lượt trận thứ 4 League Phase, Champions League 2024/25.

