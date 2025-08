Sao Real Madrid đối mặt án tù vì phát tán video nhạy cảm

Dù không tham gia hành vi tình dục hay quay video, Asencio bị buộc tội vì xin đoạn clip từ một người bạn và cho người khác xem mà không có sự đồng ý của nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào tháng 6/2023 tại Las Palmas, khi Asencio và ba cầu thủ khác - Andrés García (Alcorcón), Ferrán Ruiz (Girona) và Juan Rodríguez (tự do) – đi nghỉ cùng nhau. Ba người này quan hệ tình dục với hai cô gái trong một cabin tại khu nghỉ dưỡng Amadores Beach Club. Dù hành vi là tự nguyện, các cầu thủ bí mật quay lại mà không có sự đồng thuận và sau đó phát tán video, bất chấp việc nạn nhân yêu cầu xóa ngay sau đó.

Ba cầu thủ tham gia trực tiếp bị đề nghị án tù 4 năm 7 tháng, không chỉ vì vi phạm quyền riêng tư mà còn do một nạn nhân mới 16 tuổi, dẫn đến cáo buộc phát tán nội dung khiêu dâm trẻ vị thành niên. Trong khi đó, Asencio bị xem là có vai trò gián tiếp, song Viện Công tố khẳng định hành vi cho người khác xem clip cũng đủ cấu thành tội phạm.

Nạn nhân lên tiếng xác nhận quan hệ là tự nguyện, nhưng quay lén và phát tán thì không: “Họ bảo đã xóa video, nhưng sau đó chúng tôi biết chúng vẫn được chia sẻ”.

Lực lượng chức năng đã thu giữ điện thoại và thu thập bằng chứng. Phiên tòa xét xử bốn cầu thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nỗ lực thương lượng bồi thường để tránh án tù của Asencio cũng đã bị từ chối.

