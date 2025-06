Sao Inter Milan trước nguy cơ trả giá đắt

Ban đầu, việc Acerbi vắng mặt được cho là do quá tải thể lực sau mùa giải căng thẳng cùng Inter Milan. Nhưng Spalletti lập tức làm rõ: đây là lựa chọn cá nhân.

“Không phải vấn đề thể chất”, HLV trưởng tuyển Italy nhấn mạnh. “Acerbi đã suy nghĩ và quyết định không tham gia”.

Và Acerbi không giữ im lặng. Anh nhanh chóng phản pháo với thông điệp đậm tính cá nhân và rõ ràng là có phần cay đắng: “Tôi không tìm lý do hay đòi hỏi đặc quyền. Tôi chỉ đòi hỏi sự tôn trọng. Nếu người dẫn dắt không thể hiện điều đó, tôi chọn rút lui”.

Theo Điều 76 của Quy chế FIGC, một cầu thủ từ chối thi đấu cho đội tuyển quốc gia mà không có lý do chính đáng - như chấn thương - có thể bị cấm thi đấu tại giải quốc nội. Nếu áp dụng, Acerbi có thể bị treo giò tại Serie A. Trong bối cảnh Inter chuẩn bị bước vào mùa giải với Club World Cup trước mắt, đây sẽ là đòn giáng trực diện vào chiều sâu đội hình.

Dù vậy, FIGC dường như không muốn làm căng. Theo La Gazzetta dello Sport, liên đoàn có xu hướng “giơ cao đánh khẽ” bởi Acerbi không còn là cái tên thuộc diện cần răn đe. Họ nhìn nhận đây là dấu chấm hết tự nhiên cho hành trình quốc tế của một cầu thủ 37 tuổi, thay vì cơ hội trừng phạt làm gương.

Nếu đây là hồi kết, thì Acerbi - người từng vượt qua ung thư để trở lại sân cỏ - đã rút lui trong âm thầm nhưng đầy nội lực. Không ồn ào, không hối tiếc, chỉ một yêu cầu rõ ràng: sự tôn trọng.

Với tuyển Italy, câu chuyện Acerbi là một lời nhắc nhở cay đắng rằng ngay cả những chiến binh giàu kinh nghiệm nhất cũng có thể rời đi khi lòng tin bị tổn thương. Sau hai kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt, hành trình tái thiết của “Azzurri” dường như vẫn chưa thể thoát khỏi bóng tối của những chia rẽ nội bộ.

