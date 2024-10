Sao Hoa, Hàn bị trừng phạt vì bê bối

Các nhãn hàng chịu tác động trực tiếp mỗi khi nghệ sĩ họ ký hợp đồng quảng cáo vướng bê bối. Do đó, khi tranh cãi nổ ra, việc hủy hợp tác, thậm chí đền bù thiệt hại là khó tránh.

Mọi ồn ào đều để lại hậu quả nghiêm trọng với các ngôi sao, rõ ràng và nhanh chóng nhất là sự quay lưng của người hâm mộ lẫn nhãn hàng, như những gì Negav phải đối mặt khi scandal của anh nổ ra gần đây. Ở các thị trường lân cận như Trung Quốc, Hàn Quốc, hình phạt cho các ngôi sao tai tiếng, đặc biệt ở lĩnh vực quảng cáo càng căng thẳng hơn.

Mức phí càng cao, hình phạt càng lớn

Theo Fastercapital, việc sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm, tăng doanh thu là con dao hai lưỡi. Một mặt nó có thể thu hút người hâm mộ của những người nổi tiếng đó nhưng khi tranh cãi liên quan đến ngôi sao nổ ra, các nhãn hàng thường chịu tác động đầu tiên. Người tiêu dùng có thể mất niềm tin và sự tôn trọng đối với thương hiệu, thậm chí tẩy chay sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu đó.

Trong khi đó, tờ Segye nhận định người tiêu dùng ngày nay không hề dễ dãi. Khi người nổi tiếng vướng ồn ào sau đó xuất hiện trong một quảng cáo, người tiêu dùng sẽ nhanh chóng tới các nền tảng mạng xã hội hoặc trang web của nhãn hàng đó để phàn nàn. Họ thẳng thắn bày tỏ việc không thích nhìn thấy ngôi sao kể trên xuất hiện. Vì vậy, các nhãn hàng quảng cáo sẽ nhạy cảm hơn bất kỳ ai mỗi khi bê bối của người nổi tiếng nổ ra. Và hành động thường thấy nhất khi đó sẽ là hủy hợp đồng, gỡ bỏ các biển quảng cáo, biểu ngữ và thay đổi màn hình chính trang chủ...

Yoo Ah In hủy hoại sự nghiệp vì bê bối. Ảnh: News1.

SBS cho biết một trong những thước đo quan trọng nhất cho thấy mức độ nổi tiếng của ngôi sao là quảng cáo. Yoo Ah In, người nổi tiếng nhất trong số các diễn viên ở độ tuổi 30, là người mẫu hàng đầu trong lĩnh vực này. Nam diễn viên có thể nhận được 800 triệu won đến 1 tỷ won cho mỗi hợp đồng quảng cáo trong một năm. Trước khi bê bối sử dụng ma túy nổ ra, Yoo Ah In làm người mẫu cho khoảng 10 thương hiệu, bao gồm các công ty thời trang, thực phẩm, sắc đẹp, dược phẩm và hoạt động ngoài trời. Không chỉ ở Hàn Quốc, anh còn là người mẫu cho một hãng quần áo Trung Quốc.

Sau khi bê bối ma túy nổ ra, các thương hiệu đều nhanh chóng xóa sổ Yoo Ah In. Các quảng cáo có sự góp mặt của “ảnh đế” đã bị gỡ xuống hoặc thay thế, SBS đưa tin.

Một hợp đồng quảng cáo điển hình thường bao gồm điều khoản quy định người nổi tiếng phải nộp phạt nếu có bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến hình ảnh, uy tín của thương hiệu. Mỗi hợp đồng quy định hành vi và mức phạt khác nhau. Tuy nhiên, tờ DongA cho biết ngôi sao càng có giá trị quảng cáo lớn thì càng phải nộp phạt nhiều nếu vướng scandal. SBS ước tính chỉ riêng khoản tiền phạt quảng cáo của Yoo Ah In sẽ lên tới xấp xỉ 8 tỷ won. Tuy nhiên, do thời hạn hợp đồng và các điều khoản trong hợp đồng của mỗi công ty là khác nhau nên mức phạt có thể tăng hoặc giảm.

Dự kiến ​​trong tương lai sẽ có vụ kiện xảy ra với Yoo Ah In. Nam diễn viên có thể sẽ bị yêu cầu bồi thường tiền phạt quảng cáo. Tuy nhiên, do cuộc điều tra của cảnh sát và hình phạt pháp lý đối với Yoo Ah In vẫn chưa hoàn tất nên vấn đề này sẽ cần thêm thời gian.

Tranh cãi tình ái của Han So Hee hồi đầu năm nay không quá nghiêm trọng nếu so với trường hợp Yoo Ah In. Tuy nhiên, vụ việc cũng đủ khiến cô bị một số nhãn hàng quay lưng. Điều đó cho thấy tranh cãi có thể ảnh hưởng, thậm chí hủy hoại một ngôi sao ở Hàn Quốc như thế nào. Điều tương tự xảy ra với rất nhiều ngôi sao khác, chẳng hạn Soojin, Lee Na Eun, Seo Ye Ji, T-ara, Lee Soo Geun...

Seo Ye Ji bị nhãn hàng, công chúng tẩy chay sau bê bối. Ảnh: YTN.

Sau thành công của Điên thì có sao phát sóng năm 2020, Seo Ye Ji làm người mẫu quảng cáo trong mọi lĩnh vực từ mặt nạ, đồ trang điểm, thực phẩm chức năng, thời trang, đến trang sức, trò chơi... Ước tính cát-xê làm người mẫu hàng năm của Seo Ye Ji khoảng 500 triệu đến 1 tỷ won. Tuy nhiên, tranh cãi về việc thao túng bạn trai của Seo Ye Ji nổ ra khiến nhiều nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh của cô. Theo MBN, số tiền phạt của Seo Ye Ji được người trong ngành ước tính là khoảng 2-3 tỷ won.

Trả giá đắt vì bê bối

Ở bất cứ thị trường nào khác ngoài Hàn Quốc, việc người nổi tiếng bị “trừng phạt” sau tranh cãi, đặc biệt trong lĩnh vực quảng cáo là khó tránh khỏi. Liên quan đến vụ điều tra tập đoàn đa cấp The iCon Group đang gây chấn động Thái Lan, nam MC kiêm diễn viên nổi tiếng Kan Kantathavorn đã bị tịch thu nhiều tài sản. Đặc biệt, công ty quản lý và một thương hiệu đồ điện tử cũng thông báo chấm dứt hợp đồng của anh này. Kan Kantathavorn cùng 17 người khác, trong đó có nữ diễn viên Min Pechaya, bị bắt giữ vào 16/10 và đang bị tạm giam.

Cuối năm 2022, Kanye West đã mất đi vị thế tỷ phú sau khi Adidas chấm dứt quan hệ đối tác vì anh này đưa ra loạt phát ngôn gây tranh cãi. Đại diện nhãn hàng cho biết họ "không dung thứ cho chủ nghĩa bài Do Thái và bất kỳ hình thức phát ngôn thù địch nào khác" và nói rằng những bình luận của Kanye West là "không thể chấp nhận được, đầy thù hận và nguy hiểm".

Adidas và Kanye đã hợp tác trong dòng Adidas Yeezy, nổi tiếng với giày thể thao và quần áo đắt tiền. Theo tờ New York Times, thỏa thuận này ước tính trị giá hàng tỷ USD và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho cả hai bên. Trên thực tế, Adidas cho biết quyết định chấm dứt hợp tác với nam rapper gây ra tổn thất 246 triệu USD trong doanh số bán hàng quý 4 năm 2022.

Trịnh Sảng trước khi vướng scandal. Ảnh: ETtoday.

Ở thị trường Trung Quốc, hình phạt thậm chí khốc liệt hơn. Vì bê bối nhờ mang thai hộ rồi bỏ con, Trịnh Sảng không chỉ bị nhãn hàng khước từ mà các giải thưởng cũng bị tước bỏ, theo HK01. Sau khi Prada, Aussie và các thương hiệu khác đưa ra thông báo chấm dứt hợp tác với Trịnh Sảng, ban tổ chức Giải thưởng Hoa Đỉnh cũng tuyên bố thu hồi giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình hiện đại và đương đại Trung Quốc của nữ diễn viên tại lễ trao giải lần thứ 19 và hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải lần thứ 13. Các giấy chứng nhận giải thưởng và cúp của Trịnh Sảng đều bị thu hồi, hủy bỏ.

Thời điểm đó, đại diện ban tổ chức giải thưởng cho biết: "Vụ việc đã khiến nhân vật của Trịnh Sảng sụp đổ ngay lập tức. Cô ấy đã tự chuốc lấy hậu quả và điều đó đi ngược lại ý định ban đầu của chúng tôi khi trao giải thưởng. Mọi người đều sốc trước tin cô ấy nhờ người mang thai hộ. Đây là việc làm trà đạp quyền công dân và băng hoại đạo đức con người. Điều này không thể được dung thứ".