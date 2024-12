Sancho: 'Chelsea khiến tôi cảm thấy như ở nhà'

"Kể từ ngày đầu tiên, Chelsea khiến tôi cảm thấy như ở nhà", Sancho chia sẻ với kênh SuperSport của Nam Phi sau chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Tottenham Hotspur hôm 8/12. Ở trận đấu này, cầu thủ 24 tuổi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp khai hỏa trong màu áo Chelsea.

"Tôi biết mình còn nhiều người để chứng minh rằng họ đã sai. Tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện và toàn đội vì tin tưởng và trao cho tôi cơ hội này", Sancho nói thêm.

Trước khi đến Old Trafford với mức giá 73 triệu bảng lúc mới 21 tuổi, Sancho từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ xuất sắc châu Âu sau bốn năm tỏa sáng trong màu áo Borussia Dortmund. Tuy nhiên, tại Man Utd, sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố ngoài sân cỏ.

Ngay khi gia nhập đội bóng, Sancho gặp khó khăn vì nhiễm trùng tai trong giai đoạn tiền mùa giải. Dù mùa giải thứ hai của anh khởi đầu hứa hẹn, các vấn đề cả về thể chất lẫn tinh thần, theo lời HLV Erik ten Hag, đã khiến anh phải rời xa đội hình một thời gian.

Xung đột công khai với chiến lược gia người Hà Lan vào năm 2023 càng làm tình hình trở nên nghiêm trọng, dẫn đến việc anh bị loại khỏi đội và chuyển sang Dortmund theo dạng cho mượn.

Tại Đức, Sancho tái khẳng định đẳng cấp khi góp công lớn đưa Dortmund vào chung kết Champions League, đặc biệt là màn trình diễn thăng hoa ở trận bán kết trước Paris Saint-Germain. Dẫu vậy, khi trở lại Anh và tham dự trận Community Shield, Sancho lại bị loại khỏi đội hình Manchester United do một lần nữa gặp vấn đề nhiễm trùng tai. Cuối cùng, anh gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Trong khi đó, HLV Enzo Maresca của Chelsea cũng dành lời khen cho Sancho: "Ngay từ đầu, tôi đã nói rằng Jadon đến đây vì chúng tôi tin cậu ấy sẽ mang lại giá trị cho đội bóng. Không may, cậu ấy gặp vài vấn đề nhỏ và phải nghỉ thi đấu. Nhưng giờ đây, cậu ấy trở lại. Điều quan trọng nhất là tiếp tục duy trì phong độ. Nếu để phong độ sụt giảm, cậu ấy sẽ không được ra sân".

Chelsea được cho là sẽ kích hoạt điều khoản mua đứt Sancho vào mùa hè với mức giá chỉ khoảng 25 triệu bảng - một mức phí có thể xem là “món hời” nếu anh tiếp tục giữ vững phong độ hiện tại.

